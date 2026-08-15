Kemer ilçesine bağlı Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkiinde saat 11.30 sıralarında orman yangını meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine hızla harekete geçilerek bölgeye çok sayıda orman bölge müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Yetkililerin aktardığına göre, alevleri büyümeden kontrol altına almak amacıyla hem havadan hem de karadan geniş çaplı bir operasyon yürütülüyor. Söndürme çalışmalarına ilk etapta 4 helikopter ve 2 uçak havadan destek verirken, karadan 7 arazöz, 3 su ikmal aracı ile 55 teknik personel ve yangın işçisi aktif olarak görev alıyor.

AYNI BÖLGEDE 14 SAATLİK MESAİ YAPILMIŞTI

Çıralı mevkii ve çevresindeki ormanlık alanlar son günlerde art arda yangın tehlikesi atlatıyor. Önceki gün akşam saatlerinde aynı noktanın çok yakınında bir başka orman yangını daha çıkmış ve ekiplerin zorlu mücadelesiyle alevler ancak 14 saat sonra tamamen kontrol altına alınabilmişti. Peş peşe yaşanan bu yangınlar nedeniyle bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmalarının büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğü bildirildi.