Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde geniş kapsamlı terfi ve atamalar gerçekleştirildi. Karar doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nda da görev değişimi yaşandı.

KAVUKCU MERKEZE ÇEKİLDİ

Atama kararı kapsamında, geçen yıl Jandarma İstihbarat Başkanlığı görevinden Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen Tümgeneral Ahmet Kavukcu, Jandarma Genel Komutanlığı emrine alındı.

YENİ KOMUTAN HÜSEYİN BEKMEZ

Ahmet Kavukcu'nun yerine, Jandarma Genel Komutanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekte olan Tümgeneral Hüseyin Bekmez, Antalya'nın yeni İl Jandarma Komutanı olarak atandı.

Alanya'nın da aralarında bulunduğu 19 ilçenin jandarma sorumluluk bölgesindeki asayiş ve güvenlik koordinasyonu, İl Jandarma Komutanlığı üzerinden yürütülüyor; komutanlık görevindeki değişimin ardından teslim sürecinin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.