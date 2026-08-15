Manisa'nın Salihli ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir dolum tesisinde, sabah 08.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın ve ardından patlamalar meydana geldi. İHA'nın aktardığına göre, olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, AFAD ve orman bölge müdürlüğü ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların devam ettiği tesis çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, yangından uzaktan etkilenen 2 kişi sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Olayda tesisin yanı sıra çevrede bulunan 3 otomobilde de hasar oluştuğu bildirildi.

VALİ ÖZKAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Bölgede incelemelerde bulunan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, yangına tüm ilgili birimlerin koordineli şekilde müdahale ettiğini belirtti. Hastaneye kaldırılan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığını açıklayan Özkan, içeride mahsur kalanlar olduğuna dair ihbarlar üzerine arama kurtarma ve soğutma çalışmalarının hızlandırıldığını ifade etti.

İKİ İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekiplerin tesis içerisindeki detaylı çalışmaları sonucunda acı tablo ortaya çıktı. Yapılan aramalarda işçilerden Servet Ekiz ile henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cumhuriyet Savcılığının koordinasyonunda olay yerindeki delil toplama ve hukuki değerlendirme süreçlerinin devam ettiği aktarıldı. Patlamanın kesin nedeni yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak.

SANAYİ TESİSLERİNDE GÜVENLİK VE GAZ KAÇAĞI RİSKİ

Dolum tesisleri gibi yüksek yanıcı madde barındıran sanayi alanlarında meydana gelen yangınlarda, alevlerin söndürülmesinin ardından en büyük tehlikeyi sızıntı ve gaz kaçakları oluşturuyor. Uzmanlar, bu tür vakalarda soğutma çalışmaları tamamlanana ve ortamdaki gaz ölçümleri güvenli seviyeye inene kadar alana yetkili personel dışında kimsenin yaklaşmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Olay öncesinde alınacak üst düzey teknik tedbirlerin ve periyodik denetimlerin hayati önem taşıdığı vurgulanıyor.