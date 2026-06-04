Trendyol Süper Lig'den düşerek gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek olan Antalyaspor'da, yönetim kurulu 19 Haziran Cuma günü seçimli ve mali genel kurul kararı aldı. Basına yansıyan açıklamalara göre, Antalyaspor A.Ş. Başkanı Rıza Perçin ve Kulüp Derneği Başkanı Mustafa Ergün, düzenledikleri basın toplantısında kulübün mevcut durumu hakkında detaylı bilgiler aktardı. Kulübün önünü açmak istediklerini belirten Perçin, şu an için aday olmadığını ancak süreci en sağlıklı şekilde yönetmek adına görevlerinin başında olduklarını duyurdu.

KÜME DÜŞMENİN SORUMLULUĞUNU KİM ÜSTLENDİ?

Geride kalan sezonun başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ilk kapsamlı değerlendirmeyi yapan Başkan Rıza Perçin, ligden düşmenin sorumluluğunu yönetim kurulu olarak tamamen üstlendiklerini açıkladı. Yaşanan hayal kırıklığından dolayı tüm şehirden özür dileyen Perçin, başarısızlığın ardında pek çok neden bulunmasına rağmen bahanelerin arkasına sığınmadıklarını ifade etti. Perde arkasında büyük bir mücadele verdiklerini belirten yönetim, hikayenin sonunu istedikleri gibi getiremediklerini bildirdi.

SAMUEL BALLET KRİZİ NASIL ÇÖZÜLDÜ?

Ligden düşmenin kesinleşmesinin hemen ardından kulübün çok daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Perçin, oyuncuların haklı fesih maddelerini kullanmasını engellemek için yoğun çaba harcadıklarını aktardı. Samuel Ballet’in 150 bin Euro tutarındaki ödemesinin yapılarak serbest kalmasının önüne geçildiğini belirten yönetim, bayram tatili boyunca mesai yaparak iki oyuncunun dosyasını çözüme kavuşturduklarını duyurdu. O gün sorumluluktan kaçılması halinde bugünkü tablonun çok daha ağır olacağı ifade edildi.

FİFA YAPTIRIMLARI KULÜBÜ NASIL ETKİLEYEBİLİR?

Başkan Perçin'in "FIFA'dan sarı kartı yedik, haklı fesihler devam ederse kırmızı kart yiyeceğiz" şeklindeki uyarısı, uluslararası futbol hukukundaki kademeli ceza sistemine dayanıyor. Futbolcu alacaklarının süresinde ödenmemesi ve sözleşmelerin tek taraflı feshedilmesi durumunda kulüplere sırasıyla transfer yasağı, puan silme ve nihayetinde küme düşürme cezaları verilebiliyor. Adana Demirspor'un da benzer süreçlerden geçtiğini hatırlatan yönetim, masada bekleyen diğer iki dosyanın bu ağır yaptırımlarla karşılaşmamak adına kritik önem taşıdığını vurguluyor.

YENİ YÖNETİMİ HANGİ ACİL SORUNLAR BEKLİYOR?

Mevcut durumda başkanlığa aday olmadığını ancak kulübü sahipsiz bırakmamak adına gemiyi terk etmediklerini vurgulayan Perçin, yeni çıkacak adaylara açık bir çağrıda bulundu. Antalyaspor'un önünde teknik direktör seçimi, acil maaş ödemeleri, yabancı oyuncu sayısının düşürülmesi ve transfer yasağının kaldırılması gibi acil çözüm bekleyen hayati konular bulunuyor. Gelecek yönetimin rahat çalışabilmesi için borçlanma yetkisini de aldıklarını belirten Perçin, gönüllü bir ekibin çıkması halinde hemen icra kurulu oluşturarak göreve başlayabileceğini sözlerine ekledi.