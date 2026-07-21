Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor'da, oyuncuların kamp süreçleri ve transfer durumları netleşmeye başladı. Kırmızı-beyazlı ekibin Basın Sözcüsü Ali Topuz, takıma henüz katılmayan Samuel Ballet ve kısa süreli sakatlık yaşayan Dario Sarić'in son durumunu kamuoyuyla paylaştı. Ekspres gazetesine özel açıklamalarda bulunan Topuz, kadro planlamasına dair önemli detaylar verdi.

SAMUEL BALLET KAMPA NEDEN KATILMADI?

Antalyaspor yönetiminin kampa davet ettiği ancak henüz antrenmanlara çıkmayan Samuel Ballet için resmi ihtar süreci işletildi. Ali Topuz'un aktardığına göre, sözleşmeden doğan sorumluluklarını hatırlattıkları oyuncunun bu hafta içinde takıma katılması bekleniyor. Futbolcuların hakları kadar yükümlülükleri de olduğunu vurgulayan Topuz, sürecin yakından takip edildiğini bildirdi.

DARİO SARİÇ'İN SAKATLIĞI CİDDİ Mİ?

Takımın tecrübeli isimlerinden Dario Sarić ise kamp kadrosunda yer almasına rağmen son çalışmalarını aksattı. Yaşadığı hafif sakatlık sebebiyle iki gün boyunca antrenmanlara çıkamayan orta saha oyuncusunun durumunun ciddi olmadığı belirtildi. Yakın zamanda evlilik süreci de geçiren Sarić'in, kısa dinlenme arasının ardından takımla birlikte çalışmalara kaldığı yerden devam edeceği açıklandı.

YENİ SEZON KADRO PLANLAMASI NASIL ŞEKİLLENECEK?

Kampa katılması beklenen Samuel Ballet'in, mevcut durumda teknik heyetin yeni sezon planlamasında yer almadığı resmen duyuruldu. Şu an için kulübe ulaşan resmi bir teklif bulunmadığını belirten Topuz, değerini bulan her oyuncunun satılabileceğinin altını çizdi. Süper Lig kulüpleri için önemli bir bütçe rahatlatma kapısı olan Körfez ülkelerindeki transfer tescil dönemlerinin henüz başlamamış olması, bu bölgeye yönelik pazar beklentisini artırıyor. Arap yarımadasındaki liglerde transfer tahtasının açılmasıyla birlikte, Ballet'in takımdan ayrılış sürecinin netleşmesi ve kulübün olası bir bonservis geliri elde etmesi öngörülüyor.