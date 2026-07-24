Antalyaspor, 2026-2027 futbol sezonunda sahaya çıkacağı yeni formalarını resmi sosyal medya hesaplarından yayımladığı tanıtım filmiyle kamuoyuna tanıttı. Kırmızı-beyazlı kulüp, yeni sezon öncesinde görücüye çıkardığı formalarla hem taraftarlarından tam not aldı hem de yeni sezon heyecanını artırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni formaların tasarımında Antalyaspor'un köklü geçmişi, kulüp kültürü ve Antalya ile kurduğu güçlü bağın ön plana çıkarıldığı belirtildi. "Bizim şehrimiz, bizim renklerimiz, bizim hikayemiz" sloganıyla duyurulan formalar, modern tasarım çizgileriyle dikkat çekti.

Sosyal medyada büyük ilgi gördü

Paylaşılan tanıtım videosu kısa sürede binlerce taraftar tarafından izlenirken, sosyal medya platformlarında yeni formalar hakkında çok sayıda yorum yapıldı. Kırmızı-beyazlı taraftarlar özellikle formaların sade ve modern tasarımını beğendiklerini ifade ederken, kulübün yeni sezon konseptini de olumlu değerlendirdi.

Yeni iç saha ve deplasman formalarının, Antalyaspor'un geleneksel renklerini modern detaylarla buluşturduğu yorumları öne çıktı.

Gözler satış tarihine çevrildi

Tanıtımın ardından taraftarların en çok merak ettiği konu ise formaların satışa çıkacağı tarih oldu. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda birçok taraftar, yeni sezon formalarını satın almak için resmi satış tarihinin açıklanmasını beklediğini dile getirdi.

Kulübün önümüzdeki günlerde formaların satış tarihi, fiyatları ve hangi mağazalarda satışa sunulacağına ilişkin detaylı bir açıklama yapması bekleniyor.

Yeni sezonun simgesi olacak

Antalyaspor yönetimi, yeni sezon formalarının yalnızca sportif kimliği değil, kulübün şehirle kurduğu bağı da yansıtmasını hedefliyor. Her sezon olduğu gibi bu yıl da lisanslı ürün satışlarının kulübün ekonomik yapısına önemli katkı sağlaması beklenirken, forma satışlarının yeni sezon öncesinde yoğun ilgi görmesi öngörülüyor.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekipte taraftarlar, hem iç saha hem de deplasman karşılaşmalarında takımlarını yeni formalarla desteklemek için gün sayıyor. Yeni formaların, 2026-2027 sezonunda tribünlerde Antalyaspor taraftarlarının en önemli simgelerinden biri olması bekleniyor.