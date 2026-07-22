Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) temmuz ayı meclis toplantısında, kentin tarihi merkezini oluşturan bölgelerin yönetimi için yeni bir model gündeme geldi.

ATSO

Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, Kaleiçi, Yat Limanı, Haşim İşcan ve Balbey'in tek bir yaşam alanı olarak değerlendirilip Antalya Valiliği başkanlığında ortak bir yapıyla yönetilmesi gerektiğini açıkladı.

Öztürk'ün aktardığına göre, geçmiş yıllarda Kaleiçi'nde büyük oranda tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından üstyapı düzenlemelerinin de aynı hassasiyetle devam etmesi gerekiyor. ATSO tarafından kısa süre önce düzenlenen Kaleiçi Zirvesi'nin bölgenin geleceği adına önemli bir farkındalık yarattığını belirten Öztürk, tarihi mirasın korunmasının sadece kamu kurumlarının değil, tüm kentin sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

PARÇALI YÖNETİM YERİNE ORTAK VİZYON

Mevcut durumda farklı kurumların yetki alanlarına girebilen tarihi bölgelerin birbirinden bağımsız düşünülemeyeceği ifade edildi. Öztürk, bir şehrin kalbinin güçlü atmasının diğer bölgelerin de sağlıklı büyümesini sağlayacağına dikkat çekerek, kamu kurumları, yerel yönetimler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve esnafın aynı masada buluşması gerektiğini bildirdi.

TARİHİ ALANLARDA TEK ELDEN YÖNETİM NEDEN ÖNEMLİ?

Kaleiçi, Yat Limanı, Haşim İşcan ve Balbey gibi alanlar, Antalya'nın yüzlerce yıllık kültürel hafızasını ve mimari dokusunu barındırıyor. Bu bölgelerin turizm ve koruma dengesi içinde sürdürülebilir şekilde geleceğe taşınması, idari karmaşanın önüne geçecek bütüncül bir koordinasyon yapısını zorunlu kılıyor.

Konunun kentin ortak meselesi olduğunun altını çizen Öztürk, tüm dinamikleri bu sürece sahip çıkmaya davet ederek, tarihi merkezin güçlenmesinin Antalya'nın geleceğine doğrudan yansıyacağını sözlerine ekledi.