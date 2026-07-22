Antalya'da bir vatandaşın açtığı dava sonucunda, tüketici kredilerinde alınan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) ile ilgili emsal bir karar çıktı. 22 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Yargıtay kararına göre, sözleşmede açıkça yer alması durumunda bu vergi yükümlülüğü yasal olarak müşteriye yansıtılabilecek.

Hukuki süreç, Antalya'da kredi kullanan bir tüketicinin kendisinden tahsil edilen 5 bin 21 TL tutarındaki BSMV'nin iadesi talebiyle bankaya karşı icra takibi başlatmasıyla başladı. Dosyayı inceleyen Antalya 3. Tüketici Mahkemesi, yasal vergi mükellefinin banka olduğunu ve ilgili sözleşme maddelerinin tüketiciyle müzakere edilmediğini belirterek vatandaşı haklı buldu.

ADALET BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ

Yerel mahkemenin bankanın itirazını iptal edip tazminata hükmetmesinin ardından Adalet Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, yerel mahkeme kararının kanun yararına bozulması talebiyle dosyayı Yüksek Mahkeme'ye taşıdı.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi tarafından yapılan detaylı incelemede, kredi sözleşmesi ve öncesindeki bilgilendirme formunda tüm vergilerin tüketici tarafından ödeneceğinin şeffaf bir şekilde kararlaştırıldığı tespit edildi. Daire, sözleşmede açıkça yazan vergi maddelerinin haksız şart niteliği taşımadığını belirterek, yerel mahkemenin kararını usul ve yasaya aykırı bularak oy birliğiyle bozdu.

TÜKETİCİLER İÇİN KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

Yargıtay'ın bu kararı, BSMV dahil toplam geri ödeme tutarlarının sözleşmede net olarak gösterilmesi halinde vergi yükünün tüketiciye bırakılmasının hukuka uygun olduğunu tescilledi.

Antalya merkezli başlayan ve tüm Türkiye'deki banka müşterilerini ilgilendiren bu emsal gelişme, kredi kullanacak vatandaşların imzaladıkları sözleşmelerdeki masraf maddelerini dikkatle okumasının önemini ortaya koyuyor. Tüketicilerin, ileride beklenmedik yasal kesintilerle karşılaşmamak adına bilgilendirme formlarındaki toplam geri ödeme planını ve vergi yükümlülüklerini detaylıca teyit etmesi büyük önem taşıyor.