Türkiye genelinde konaklama tesislerinin doluluk oranları, haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre düşüş kaydetti. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi verilere göre, turizm sektöründeki hareketlilik mayıs ayına kıyasla artış gösterse de yıllık bazda ivme kaybetti.

Bakanlık açıklamasına göre, 2025 yılının haziran ayında yüzde 57,8 seviyesinde olan Türkiye geneli otel doluluk oranı, 2026 yılının aynı ayında yüzde 52,23 olarak ölçüldü. Bu veriler doğrultusunda konaklama tesislerinin doluluk oranlarında yıllık bazda 5,57 puanlık bir gerileme yaşandı. Öte yandan, sezonun başı olarak kabul edilen mayıs ayında yüzde 49,01 olan doluluk oranının haziran ayıyla birlikte yükseliş eğilimine girdiği görüldü.

YABANCI VE YERLİ TURİST DAĞILIMI NASIL OLDU?

Haziran ayında kaydedilen yüzde 52,23'lük toplam doluluk oranının büyük bir kısmı dış pazardan beslendi. Verilere göre, söz konusu doluluğun yüzde 34,52'lik dilimi yabancı turistlerden, yüzde 17,71'lik kısmı ise yerli ziyaretçilerden kaynaklandı.

Konaklama süreleri incelendiğinde de iki grup arasındaki fark rakamlara yansıdı. Haziran ayında tesislerdeki ortalama kalış süresi yabancı turistler için 3,39 gece, yerli turistler için ise 1,95 gece olarak gerçekleşti. Türkiye genelindeki toplam ortalama kalış süresi ise kayıtlara 2,71 gece olarak geçti.

TURİZM BÖLGELERİ İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Açıklanan ulusal konaklama istatistikleri, Türkiye'nin turizm başkenti Antalya ve önemli destinasyonlarından Alanya'daki sektör temsilcileri tarafından da yakından takip ediliyor. Yabancı turistlerin konaklama sürelerinin yerli ziyaretçilere göre belirgin şekilde daha uzun olması, Akdeniz havzasındaki otellerin dış pazar stratejilerinin önemini koruduğunu gösteriyor. Yıllık bazda yaşanan oransal düşüşün olası yansımaları, yüksek sezonun ilerleyen aylarındaki doluluk hedefleri açısından belirleyici bir rol üstlenecek.