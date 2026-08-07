ALANYA'DA siyasi hayata yeni bir oluşum daha katıldı. Yeni Parti Alanya İlçe Başkanlığı'nın kuruluş süreci tamamlanırken, teşkilatın resmi olarak faaliyete geçtiği duyuruldu. Kuruluş evraklarının Alanya Kaymakamlığı İlçe Sivil Toplumla İlişkiler Şefliği'ne teslim edilmesiyle birlikte ilçe örgütünün yasal kuruluş işlemleri tamamlandı.

Kuruluş sürecinin tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulunan Yeni Parti Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Alanya'da yeni bir siyasi anlayışla hizmet vermeyi hedeflediklerini belirterek teşkilatın resmen faaliyetlerine başladığını ifade etti.

"Alanyamıza ve ülkemize hayırlı olsun"

Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Bülent Kandemir, ilçe teşkilatının kuruluşunun hayırlı olmasını dileyerek, "Yeni Parti Alanya İlçe Örgütü'nün resmi kuruluşu tamamlanmıştır. Alanyamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Teşkilatlanma çalışmaları sürecek

Yeni Parti Alanya İlçe Başkanlığı'nın önümüzdeki süreçte yönetim kadrosunu oluşturması, mahalle temsilciliklerini belirlemesi ve teşkilatlanma çalışmalarını hızlandırması bekleniyor. Parti yönetiminin, Alanya'nın sosyal, ekonomik ve yerel yönetim gündemine ilişkin projelerini kamuoyuyla paylaşmak üzere çeşitli toplantılar ve saha çalışmaları gerçekleştireceği öğrenildi.

İlçe teşkilatının kurulmasıyla birlikte Yeni Parti'nin Antalya'daki örgütlenme çalışmalarında önemli bir adım daha atılmış oldu. Parti yetkilileri, Alanya'da vatandaşlarla birebir temas kurarak yerel sorunları dinlemeyi ve çözüm önerilerini paylaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

Yeni Parti Alanya İlçe Başkanlığı'nın önümüzdeki günlerde yönetim kurulu üyelerini ve yol haritasını kamuoyuna tanıtması bekleniyor. (Şerife ÇOBAN)