Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştayda, Türkiye ile KKTC arasında keçiboynuzu sektörünün geleceğine yön verecek önemli başlıklar ele alındı. Üretimden sanayiye, bilimsel araştırmalardan ihracata, coğrafi işaretten katma değerli ürün geliştirmeye kadar birçok konuda uzman isimler bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

GENİŞ KATILIMLI ORGANİZASYON

Çalıştaya; Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Yakın Doğu Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM), KKTC Tarımsal Araştırma Kurumları, Orman Genel Müdürlüğü, Kıbrıs Harnup Üreticileri Birliği ve Alanya Keçiboynuzu Üreticileri Birliği başta olmak üzere çok sayıda akademisyen, araştırmacı, kamu temsilcisi ve sektör paydaşı katıldı.

Çalıştay kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda, Akdeniz havzasında keçiboynuzunun stratejik önemi, sürdürülebilir üretim modelleri, iklim değişikliğinin etkileri, yeni çeşit geliştirme çalışmaları, işleme teknolojileri, uluslararası pazarlama stratejileri ve üretici örgütlenmesinin güçlendirilmesi gibi konular kapsamlı şekilde değerlendirildi.

"STRATEJİK DEĞERE SAHİP BİR TARIM ÜRÜNÜDÜR"

Alanya Keçiboynuzu Üreticileri Birliği Başkanı Duran Yılmaz, çalıştayın iki ülke arasında güçlü bir iş birliği zemini oluşturduğunu belirterek şunları söyledi: “Keçiboynuzu artık yalnızca geleneksel bir ürün değil; sağlık, gıda, kozmetik ve sanayi açısından stratejik değere sahip bir tarım ürünüdür. Bu çalıştay sayesinde bilim insanları, üreticiler ve kamu kurumları aynı hedef doğrultusunda bir araya geldi. Ortak projeler, bilgi paylaşımı ve uluslararası iş birlikleri adına çok önemli kazanımlar elde ettik. Türkiye ve KKTC’nin güç birliğiyle keçiboynuzunu dünya pazarında hak ettiği konuma taşıyacağımıza inanıyoruz.”

ORTAK İRADE ORTAYA KONDU

Çalıştay sonunda katılımcılar, Türkiye ile KKTC arasında bilimsel araştırmaların artırılması, ortak Ar-Ge projelerinin geliştirilmesi, üretici eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve keçiboynuzunun uluslararası pazarda daha güçlü bir marka haline getirilmesi konusunda ortak irade ortaya koydu. Programın ikinci gününde ise katılımcılar, KKTC’deki keçiboynuzu bahçeleri ile işleme tesislerini ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulundu. Böylece teorik bilgi ile saha uygulamaları bir araya getirilerek sektöre yönelik yeni iş birliği fırsatları değerlendirildi.

Kıbrıs–Türkiye Keçiboynuzu Çalıştayı, iki ülke arasında tarımsal iş birliğini güçlendiren, bilim ile üretimi buluşturan ve keçiboynuzunun geleceğine ışık tutan önemli bir organizasyon olarak hafızalarda yerini aldı.

Kaynak: Haber Merkezi