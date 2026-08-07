Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son verilere göre, 7 Ağustos tarihinde Antalya genelinde parçalı bulutlu bir hava durumunun etkili olması bekleniyor.

Gün içerisinde kentte hissedilen en düşük sıcaklık 31 derece seviyelerinde kalırken, en yüksek sıcaklığın 40 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Bölgedeki nem oranının ise en düşük yüzde 59, en yüksek yüzde 75 bandında seyredeceği bildirildi. Rüzgar hızının saatte ortalama 16 kilometreye ulaşması öngörülüyor.

SICAKLIK VE NEM ETKİSİ

Yüzde 75 seviyesine varan yüksek nem oranı, 40 derecelik hissedilen sıcaklığın bunaltıcı etkisini sahil şeridinde daha da belirgin hale getiriyor. Özellikle Antalya merkez ve Alanya gibi turizmin yoğun olduğu kıyı bölgelerde, günün en sıcak saatleri olan 10.00 ile 16.00 arasında doğrudan güneş altında kalınmaması yönündeki standart sağlık uyarıları yakından takip ediliyor.