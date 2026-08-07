Antalya'nın Birinci Lig temsilcilerinden Muratpaşa Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda gerçekleştirdiği buluşmayla yeni sezon açılışını yaptı. Kulüp yönetimi, teknik heyet ve sporcuların tam kadro katıldığı etkinlikte, takımın yeni sezon hedefleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Açılış törenine Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Özcan Yılmaz, başantrenör Inessa Korkmaz ve takım kaptanı Nisanur Bulut katılım sağladı. Etkinlik kapsamında yeni transferlere hediyeler takdim edilirken, sezonun başlangıcı geleneksel pasta kesimiyle kutlandı.

KADRO YAPILANMASINDA HANGİ STRATEJİ İZLENDİ?

Başantrenör Inessa Korkmaz'ın aktardığına göre, bu sezon altyapıdan yetişen oyuncular ile dış transferler harmanlanarak dinamik bir ekip oluşturuldu. Fenerbahçe'den de bir oyuncuyu renklerine bağladıklarını belirten Korkmaz, her geçen sezon zorlaşan lig şartlarına rağmen hedeflerinin her zamanki gibi yüksek olduğunu vurguladı. Korkmaz, sakatlıksız ve başarılı bir sezon beklentisi içinde olduklarını ifade etti.

GEÇEN SEZONA GÖRE NE DEĞİŞTİ?

Geçtiğimiz yıl Birinci Lig'e katılım durumunun son anda netleşmesi sebebiyle transferde dezavantaj yaşayan kulüp, bu sezon erken planlama stratejisiyle hareket etti. Kulüp Başkanı Özcan Yılmaz'ın açıklamalarına göre, takım bu yıl Antalyalı genç yeteneklere öncelik vererek daha planlı bir kadro mühendisliği gerçekleştirdi. Yılmaz, Antalya'yı ve Muratpaşa'yı ligde en iyi şekilde temsil etmeyi amaçladıklarını belirtti. Takım kaptanı Nisanur Bulut ise yeni ekip arkadaşlarıyla uyum sürecini hızla atlatıp huzurlu bir rekabet ortamı yaratmak istediklerini dile getirdi.