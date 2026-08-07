Kemer'de geri dönüşüm noktalarına organik çöplerin bırakılması üzerine harekete geçildi. Kemer Belediyesi ekipleri, şikayetlerin yoğunlaştığı bölgelerdeki esnafları ziyaret ederek sıfır atık ve doğru ayrıştırma uygulamaları hakkında bilgilendirme yaptı.

Kemer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Serap Minta ile Çevre Yüksek Mühendisi Gizem Gökdemir'in yürüttüğü saha çalışmalarında, işletmelere geri dönüşüm broşürleri dağıtıldı. Yapılan açıklamalara göre, kağıt, cam, plastik ve metal gibi ambalaj atıklarının geri dönüşüme kazandırılabilmesi için evsel çöplerden tamamen ayrı biriktirilmesi gerekiyor.

ORGANİK ATIKLAR GERİ DÖNÜŞÜMÜ NASIL ENGELLİYOR?

Ambalaj atıklarının arasına karışan yemek artıkları ve sıvı atıklar, özellikle kağıt ve karton gibi malzemelerin yapısını bozarak tesislerde işlenmesini imkansız hale getiriyor. Kirlenen malzemeler geri kazanılamadığı için doğrudan çöp sahalarına gitmek zorunda kalıyor. Bu durum hem çevresel ve ekonomik kayba yol açıyor hem de sokaklarda kötü koku ve görüntü kirliliğine zemin hazırlıyor.

BELEDİYEDEN DOĞRU AYRIŞTIRMA ÇAĞRISI

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Serap Minta, sıfır atık toplama sisteminin doğru kullanılmasının ortak bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Minta, organik atıklarla kirlenen ambalajların geri dönüşüm sürecini sekteye uğrattığını belirterek, tüm vatandaşları ve işletmeleri atıklarını kaynağında doğru ayrıştırmaya davet etti. Kemer Belediyesi yetkilileri tarafından aktarılan bilgilere göre, ilçe genelindeki çevre bilinci ve farkındalık çalışmalarına aralıksız devam edilecek.