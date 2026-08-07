Olay, dün saat 20.30 sıralarında Side Antik Kenti'nde bulunan Menekşe Sokak'taki tarihi Büyük Hamam yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede esnaflık yapan Hasan Aksoy'un oğlu Yasin Aksoy, iş yerinin yanında ağabeyiyle oyun oynadığı sırada üzeri açık olan kuyuya düştü.

Çocuğun kuyuya düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi.

40 santimetrelik açıklıktan kuyuya indi

Yaklaşık 6 metre derinliğinde ve ağız genişliği sadece 40 santimetre olan kuyu, kurtarma çalışmalarını güçleştirdi. İtfaiye ekiplerinden bir görevli, büyük dikkat ve özveriyle dar açıklıktan kuyuya inmeyi başardı.

Ekiplerin hazırladığı merdiven ve halat sistemi sayesinde küçük Yasin güvenli şekilde yukarı çıkarıldı. Başarılı kurtarma operasyonu çevrede toplanan vatandaşlar tarafından nefesler tutularak takip edildi.

Ayağından yaralandı

Kuyudan çıkarılan Yasin Aksoy'un sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolünde ayağından yaralandığı belirlendi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan küçük çocuğun tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kuyu kapatıldı, inceleme başlatıldı

Olayın ardından benzer bir tehlikenin yeniden yaşanmaması için itfaiye ekipleri kuyunun ağzını taşlarla kapatarak güvenlik önlemi aldı. Jandarma ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Tarihi yapıların bulunduğu bölgede meydana gelen olay, çevredeki açık kuyular ve benzeri risk oluşturan alanların güvenli hale getirilmesi gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi. Vatandaşlar, özellikle çocukların sık bulunduğu alanlarda gerekli önlemlerin artırılmasını istedi.