Antalya doğumlu Zeynep Lal Kara'nın müzik serüveni henüz 4 yaşındayken piyano ile tanışmasıyla başladı. Küçük yaşta gösterdiği yetenek sayesinde 7 yaşında Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na kabul edilen Kara, burada Piyanist ve Öğretim Görevlisi Gökçe Göktepe ile eğitim aldı.

Konservatuvar eğitimi boyunca ulusal ve uluslararası piyano yarışmalarında önemli dereceler elde eden genç sanatçı, eğitim hayatını daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürme kararı aldı.

Berklee'de burslu ve çift anadal eğitimi

Lise eğitimini ABD'de tamamlayan Zeynep Lal Kara, bugün dünyanın en saygın müzik okullarından Berklee College of Music'te burslu olarak öğrenim görüyor.

Kara, Berklee'de Piyano Performansı ile Çağdaş Beste ve Prodüksiyon bölümlerinde çift anadal yaparken, Film ve Medya Müziği alanında da yan dal eğitimine devam ediyor.

Konser piyanistliğinin yanı sıra bestecilik, aranjman, büyük orkestra yazımı, müzik direktörlüğü ve müzikal tiyatro alanlarında da çalışmalarını sürdüren genç sanatçı, kariyerini Boston ve New York merkezli olarak geliştiriyor.

Prestijli salonlarda sahne aldı

ABD'deki kariyeri boyunca 50'den fazla konser, resital ve profesyonel sahne performansında yer alan Zeynep Lal Kara, 20'yi aşkın müzikal tiyatro prodüksiyonunda da müzik direktörü, orkestra şefi, aranjör ve klavyeci olarak görev yaptı.

Kara'nın sahne aldığı önemli merkezler arasında New York'taki Lincoln Center ve Broadway dünyasının önemli konser salonlarından 54 Below bulunuyor.

Bunun yanı sıra Boston'daki Huntington Theatre, Berklee Performance Center, Goethe-Institut Boston, Red Room at Café 939 ile Türkiye'de Atatürk Kültür Merkezi Aspendos ve Perge salonları da genç sanatçının performans sergilediği önemli sahneler arasında yer alıyor.

Charlie Puth ile çalışma fırsatı yakaladı

Zeynep Lal Kara, uluslararası kariyeri boyunca dünyaca ünlü sanatçı, söz yazarı ve yapımcı Charlie Puth ile de profesyonel çalışma fırsatı yakaladı.

Genç müzisyen, kendi özgün bestelerini ve projelerini Charlie Puth'a sunarak eserleri hakkında değerlendirme alma imkânı elde etti. Bu deneyim, beste ve prodüksiyon alanındaki uluslararası kariyerinde önemli bir adım olarak öne çıktı.

Dünyaca ünlü isimlerle eğitim aldı

Berklee College of Music'teki eğitimi süresince Grammy ödüllü caz trompetçisi Darren Barrett, uluslararası caz piyanisti Laszlo Gardony, piyanist ve besteci Amy Bellamy ile Moira Lo Bianco gibi önemli isimlerle çalışma fırsatı bulan Kara, performans, orkestrasyon ve müzik yönetimi alanlarında kendisini geliştirdi.

Berklee'den üç önemli ödül

Zeynep Lal Kara, Berklee College of Music bünyesinde gösterdiği başarılarla üç ayrı kurumsal ödüle layık görüldü.

Genç sanatçı;

2026 Piyano Performansı Üstün Başarı Ödülü

2025 Piyano Bölümü Başkanlığı Üstün Başarı Ödülü

2024 Çağdaş Klasik Performans Üstün Başarı Ödülü

ödüllerini kazandı.

Özellikle 2026 yılında aldığı Piyano Performansı Üstün Başarı Ödülü, her yıl yalnızca bir öğrenciye verilmesi nedeniyle ayrı bir önem taşıyor.

Uluslararası ödüller ve yarışma dereceleri

Kara, 2023 yılında Amerikan Türk Cemiyeti Arif Mardin Onur Bursu'na, 2024 yılında ise SKÅL International Sanatsal Mükemmellik Uluslararası Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

Piyano alanındaki yarışmalarda da önemli dereceler elde eden genç sanatçı;

Viyana Uluslararası Edelweiss Piyano Yarışması birinciliği,

İzmir Mozart Academy Uluslararası Piyano Yarışması birinciliği,

Uluslararası Antalya Piyano Yarışması ikinciliği,

Tiflis Mozart Uluslararası Piyano Yarışması mansiyon ödülü

kazandı.

Yeni projesi "408"

Zeynep Lal Kara, kariyerinde yeni bir dönemi temsil eden "408" isimli müzik projesi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Çağdaş büyük orkestra yazımı ile modern caz anlayışını buluşturan proje, genç sanatçının besteci, aranjör, yapımcı ve piyanist kimliğini aynı çatı altında bir araya getiriyor.

Antalya'da başlayan müzik yolculuğunu bugün dünyanın önemli sahnelerine taşıyan Zeynep Lal Kara, uluslararası konserleri, akademik başarıları ve özgün çalışmalarıyla Türkiye'yi yurt dışında temsil etmeye devam ediyor.