Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından yürütülen Halk Süt projesi kapsamında, 2026 yılının ilk 7 ayında 10 bin 88 çocuğa toplam 450 bin 496 litre süt dağıtıldığı bildirildi. İhtiyaç sahibi aileleri hedefleyen uygulama ile sütler, doğrudan vatandaşların evlerine teslim ediliyor.

2020 yılında başlatılan sosyal destek programı, 2 ile 5 yaş arasındaki çocukların sağlıklı beslenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Belirlenen kriterleri karşılayan ailelere her ay çocuk başına 8 litre süt ücretsiz olarak veriliyor. Dağıtılan sütlerin hijyenik koşullarda paketlendiği ve ekipler tarafından adreslere bizzat götürüldüğü aktarıldı.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

Alanya dahil olmak üzere Antalya'nın tüm ilçelerindeki dar gelirli ailelerin faydalanabildiği proje için başvurular çevrim içi ortamda alınıyor. Destekten yararlanmak isteyen vatandaşlar, belediyenin resmi internet sitesi olan 'antalya.bel.tr' adresi üzerinden form doldurarak kayıt oluşturabiliyor. Yapılan başvurular, sosyal hizmet uzmanları ve sosyologlar tarafından incelendikten sonra onaylanıyor.