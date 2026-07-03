Avladığı balığı temizleyen amatör balıkçı, balığın midesinden çıkan sıra dışı cisimlerle karşılaştı. Balığın sindirim sisteminde kırmızı renkli bir kadın iç çamaşırı ile yapay elmas bulundu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Deniz canlıları atıkları besin sanabiliyor

Uzmanlar, deniz ortamına bırakılan tekstil ürünleri, plastik parçalar ve benzeri yabancı maddelerin balıklar tarafından besin zannedilerek yutulabildiğini belirtiyor. Bu durumun sindirim sisteminde ciddi sorunlara yol açabildiği, hatta deniz canlılarının yaşamını tehdit edebildiği ifade ediliyor.

Kirlilik tüm ekosistemi etkiliyor

Çevre uzmanları, denizlere kontrolsüz şekilde bırakılan atıkların yalnızca balıkları değil, tüm deniz ekosistemini olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor. Özellikle plastik ve tekstil atıklarının doğada uzun yıllar çözünmeden kalması, deniz yaşamı üzerinde kalıcı hasarlara neden olabiliyor.

Sosyal medyada gündem oldu

Balığın midesinden çıkan kadın iç çamaşırı ve yapay elmas görüntüleri sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. Çok sayıda kullanıcı, görüntülerin deniz kirliliğinin ulaştığı seviyeyi gözler önüne seren çarpıcı bir örnek olduğunu belirterek çevrenin korunması konusunda daha fazla farkındalık oluşturulması gerektiğini vurguladı.