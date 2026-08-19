Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve beIN SPORTS iş birliğiyle yürütülen beIN SQUAD projesinin üçüncü sezonunda desteklenecek amatör futbol kulüpleri duyuruldu. Proje kapsamında belirlenen kriterleri sağlayan 50 kulüp asil, 15 kulüp ise yedek olarak açıklandı.

TFF Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Antalya Akra Spor Kulübü, asil listeye girmeyi başaran tek Antalya temsilcisi oldu. Antalya Erkekler 2. Amatör Ligi ekiplerinden Aksu Cihadiyespor Kulübü ise 15 takımlık yedek listede kendisine yer buldu.

PROJE KULÜPLERE NELER SAĞLIYOR?

Fransa'nın ardından dünyada ikinci ülke olarak Türkiye'de hayata geçirilen proje, amatör kulüplere sadece forma ve ekipman desteği sunmakla kalmıyor. Kadın, erkek ve engelli kategorilerindeki takımların kuruluş hikayeleri ile yerel futbola katkıları, yayıncı kuruluşun televizyon ve dijital platformlarında izleyicilere aktarılıyor.

Bu kapsamda asil listede yer alan Antalya Akra Spor Kulübü, yeni sezonda hem malzeme ihtiyacını karşılayacak hem de ulusal ölçekte medya görünürlüğü elde edecek. Proje, amatör ruhla mücadele eden yerel kulüplerin tanınırlığını artırmayı hedefliyor.