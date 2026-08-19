Antalya genelinde 20 Ağustos Perşembe günü için yayımlanan hava durumu tahminlerine göre, bölgede sıcak ve yağışsız bir gün yaşanacak. Kent merkezinde termometrelerin 25 ile 36 derece arasında seyretmesi beklenirken, iç kesimlere doğru sıcaklıklar daha da yükselecek.

Turizm merkezlerinde yüksek sıcaklıklar etkisini gösterecek. Tahmin tablosuna göre Alanya'da gün içinde sıcaklıklar 27 ile 35 derece arasında ölçülecek. Manavgat'ta 24-36, Kemer ve Kaş gibi diğer kıyı ilçelerinde ise gündüz sıcaklıklarının 35 derecenin üzerinde seyredeceği bildirildi.

KEPEZ VE AKSU'DA SICAKLIK ZİRVE YAPACAK

Sıcaklığın en yoğun hissedileceği noktalar ise kent merkezine yakın ilçeler olacak. Özellikle Kepez'de en yüksek sıcaklığın 40 dereceye ulaşması öngörülüyor. Aksu ve Serik'te termometrelerin 39, Belek ile Demre'de ise 38 dereceyi göreceği aktarıldı.

YÜKSEK KESİMLERDE HAVA NASIL OLACAK?

Sahil şeridindeki sıcak havaya karşın, Antalya'nın yüksek kesimlerinde belirgin bir serinlik hakim olacak. Saklıkent Kayak Merkezi'nde sıcaklıkların 14 ile 25 derece arasında kalması bekleniyor. Korkuteli'nde sıcaklık 15-33 derece olarak tahmin edilirken, Elmalı'da da gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının artacağı ifade edildi.

BÖLGEDE GÜNLÜK YAŞAMA OLASI ETKİLERİ

Aynı gün içinde hem 40 derecelik kavurucu sıcakların hem de 14 derecelik serin havanın görülebilmesi, bölgenin geniş iklim çeşitliliğini ortaya koyuyor. Özellikle Alanya ve Manavgat gibi sahil bandında nemin de etkisiyle hissedilen sıcaklığın artabileceği, bu nedenle günün en sıcak saatlerinde tedbirli olunması gerektiği değerlendiriliyor.