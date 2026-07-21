Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2026-2027

Trendyol Süper Lig sezonunun başlangıç ve bitiş tarihleri netleşti. Yeni sezon, 14 Ağustos 2026

Cuma günü oynanacak açılış maçıyla start alacak.

Açılış haftası heyecanı tek bir güne sıkıştırılmayacak. İlk hafta müsabakaları 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerine yayılarak dört günlük bir futbol maratonu şeklinde gerçekleştirilecek.

LİGDE DEVRE ARASI NE ZAMAN OLACAK?

TFF'nin yayımladığı fikstür takvimine göre, ligin ilk yarısı 21 Aralık 2026 tarihinde oynanacak son maçlarla tamamlanacak. Takımlar yaklaşık 25 günlük bir dinlenme ve kamp sürecine girecek. İkinci devre ise 15 Ocak 2027 tarihinde başlayarak şampiyonluk yarışını kaldığı yerden devam ettirecek.

SEZON NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Zorlu geçmesi beklenen 2026-2027 sezonu, 23 Mayıs 2027 tarihinde oynanacak son hafta karşılaşmalarıyla resmi olarak sona erecek. Böylece kulüpler, ağustos ayının ortasında başladıkları uzun maratonu mayıs ayının son haftasında tamamlamış olacak. Taraftarlar ve kulüpler için artık gözler tamamen sezon öncesi hazırlık kamplarına ve kadro planlamalarına çevrildi.