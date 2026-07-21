Antalya'nın Aksu ilçesi Macun Mahallesi'nde açık alanda üretilen dev bal kabaklarının hasat dönemi başladı. Antalya Körfez Gazetesi'nin aktardığına göre, mart ayında 5 dekarlık alana ekilen kabaklar, bölgedeki hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasıyla tam olgunluğa erişti.

Turizmin yanı sıra tarımsal üretimde de çeşitliliğini artıran ilçede, açık arazi tarımı hız kesmeden devam ediyor. Ağırlıkları 10 ile 50 kilogram arasında değişen dev kabaklar, hasadın ardından başta otel ve restoranlar olmak üzere çevre illere gönderiliyor. Bu ürünler özellikle menülerdeki geleneksel kabak tatlısı yapımında yoğun talep görüyor.

ERKEN HASAT AROMASI BOZUYOR

Üretici Osman Cirit, atalık tohumlarla üretim yaptıklarını belirterek kabakların uzun süre dayanabilmesi için tam olgunlaşma evresinin kritik olduğuna dikkat çekti. Bazı üreticilerin yüksek fiyat beklentisiyle erken hasat yaptığını ancak bunun iç aromayı olumsuz etkilediğini vurgulayan Cirit, doğru zamanda toplanan kabakların 12 aya kadar bozulmadan saklanabildiğini ifade etti.

SICAKLIK VE KABUK GELİŞİMİ İLİŞKİSİ

Tarımsal verilere göre bal kabağı yetiştiriciliğinde yüksek yaz sıcaklıkları, meyvenin şeker oranının artmasını ve dış kabuğunun sertleşerek kış aylarına kadar dayanmasını sağlıyor. Aksu'daki 40 derecelik sıcaklıklar da bu doğal koruyucu kalkanın oluşumunda temel faktör olarak öne çıkıyor.

İLÇE TARIMINA ALTERNATİF KATKI

Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Boğatemur ise örtü altı üretimin yavaşladığı yaz aylarında açık alan tarımının önemini vurguladı. Boğatemur, bal kabağı üretiminin ilçe tarımına zenginlik kattığını ve dekardan ortalama 3 ile 5 ton arasında verim alındığını kaydetti.