CHP'nin TBMM Grup Toplantısı öncesinde, Özgür Özel'in parti çatısı altındaki son grup konuşmasını yapacağı ve yeni siyasi oluşuma ilişkin yol haritasını açıklayacağı yönündeki iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Gözlerin çevrildiği toplantıda Özel'in açılış sözleri bu tartışmaları daha da alevlendirdi.

"Vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyorum"

Konuşmasına duygusal ifadelerle başlayan Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her son bir başlangıçtır. Bugün bu kürsüden çok önemli beklentiler var. Ona dair konuşacağız. Bugün bu kürsüye her zamankinden farklı duygularla, belki de vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım. Hep beraber tarihi bir kavşaktayız."

"Tarihi konuşmayı seçim akşamına emanet ediyorum"

Özel, kamuoyunun merakla beklediği açıklamalara ilişkin ise konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Tarihi konuşmayı da yapılacak ilk seçimin akşamında olmak üzere tarihe emanet ediyorum." Beşiktaş'ın ilgilendiği Mohamed Salah Galatasaray'a önerildi İçeriği Görüntüle

Özel'in bu sözleri, son dönemde gündemde olan yeni parti iddialarıyla ilişkilendirilirken, konuşmasının devamında yapacağı değerlendirmeler siyaset kulislerinde yakından takip ediliyor. Özel'in ifadelerinin yeni bir siyasi sürecin işareti olup olmadığı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.