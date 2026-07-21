Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2026

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları erişime açıldı. Milyonlarca adayın katılım gösterdiği sınavda, dereceye giren isimler ve iller belli olurken, bu yıl Antalya'dan Türkiye birincisi çıkmadı.

Geçtiğimiz yıllarda üstün başarılar gösteren Antalya'daki önde gelen liselerin bu yılki performansı dikkat çekti. Eğitim camiasında beklentilerin yüksek olduğu Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi, Antalya Anadolu Lisesi, Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi, Namık Karamancı Fen Lisesi ve Antalya TOBB

Fen Lisesi gibi kurumlardan zirveye yerleşen öğrenci olmadı.

TYT VE AYT OTURUMLARINDA ZİRVENİN SAHİPLERİ KİMLER OLDU?

ÖSYM verilerine göre 2 milyon 255 binden fazla adayın katıldığı Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) İlker Uyanıker, Abdullah Uslu, Miraç Koşar, Doğa Erdemir ve Şerif Efe Dartar Türkiye birinciliğini paylaştı. 1 milyon 473 binden fazla kişinin girdiği Alan Yeterlilik Testleri'nde (AYT) ise sayısal birincisi Şerif Efe Dartar, sözel birincisi Enes Salahaddin Coşkun ve eşit ağırlık birincisi Tuğsem Bahar olarak kayıtlara geçti.

YABANCI DİL TESTİ BİRİNCİLERİ HANGİ İLLERDEN ÇIKTI?

Toplam 143 binden fazla adayın ter döktüğü Yabancı Dil Testi (YDT) sonuçları da netleşti. Almanca alanında Eylül Uyar, Arapça'da Ammar Moataz Mohamed Ibrahim Mahmoud, Fransızca'da Sena İlhan, İngilizce'de Doğa Erdemir ve Rusça'da Ela Demirel zirvede yer aldı. Fransızca birincisi Sena İlhan'ın Denizli'den olduğu açıklanırken, genel tabloda İstanbul'un diğer illere sağladığı üstünlük öne çıkan detaylar arasında yer buldu.

ANTALYA'NIN YKS TABLOSU NASIL ŞEKİLLENDİ?

2026 YKS'de Türkiye birincileri ağırlıklı olarak İstanbul, Eskişehir, Şanlıurfa ve Denizli illerinden çıktı. Açıklanan resmi rakamlara göre Antalya bu yıl şampiyonlar listesinde yer almazken, adaylar için kritik olan üniversite tercih süreci heyecanı başladı. Birinci çıkmasa da Antalya genelindeki kitlesel başarı oranlarının ve yüzdelik dilimlerin, tercih dönemindeki yerleştirmelerde asıl belirleyici faktör olacağı değerlendiriliyor.