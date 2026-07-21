Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Side açıklarında deniz güvenliğini sağlamak amacıyla jandarma ekiplerinin devriye faaliyetleri aralıksız devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan asayiş botu, bölgedeki deniz trafiğini düzenli olarak kontrol altında tutuyor.

Denizden gelebilecek olası yasa dışı eylemlerin önüne geçmek için planlanan bu denetimlerde, özellikle tur tekneleri ve diğer deniz araçları mercek altına alınıyor. Ekipler, hem tatilcilerin hem de bölge halkının can ve mal güvenliğini temin etmek adına kapsamlı asayiş uygulamaları gerçekleştiriyor.

DENETİMLER SEZON BOYUNCA SÜRECEK

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yaz dönemi boyunca denizlerdeki huzur ortamının korunması öncelikli hedef olarak belirlendi. Açıklamada, turizm faaliyetlerinin güven içinde sürdürülebilmesi için planlanan görev ve denetimlerin büyük bir kararlılıkla icra edileceği bildirildi.

AKDENİZ ÇANAĞINDA TURİZM GÜVENLİĞİ

Alanya ve Manavgat gibi deniz turizminin yoğun olduğu komşu ilçelerde, kolluk kuvvetlerine ait asayiş botlarının görünürlüğünün artması bölgenin genel turizm imajına doğrudan katkı sağlıyor. Akdeniz kıyı şeridinde deniz kazalarının önlenmesi, yasa dışı faaliyetlerin engellenmesi ve tatilcilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan bu tedbirler, sektörün sorunsuz bir sezon geçirmesi açısından yakından takip ediliyor.