Antalya genelinde orman yangınlarının önüne geçmek ve vatandaşların can ile mal güvenliğini sağlamak amacıyla jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı denetimler başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Asayiş ve Trafik Timleri; araç, motosiklet ve yaya devriyeleriyle ormanlık alanları mercek altına aldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında yangına davetiye çıkarabilecek risk unsurları tek tek tespit edilirken, bölgedeki şüpheli araç ve kişiler üzerinde de güvenlik kontrolleri gerçekleştirildi. Aynı zamanda bölge sakinleri, yangınlara karşı alınması gereken bireysel tedbirler konusunda ekipler tarafından bilgilendirildi.

DENETİMLER KESİNTİSİZ SÜRECEK Mİ?

Sahadaki devriye faaliyetleri planlı bir şekilde devam ediyor. Antalya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kentin doğal zenginliklerini korumak ve telafisi olmayan felaketlerin önüne geçmek amacıyla başlatılan bu denetimler kararlılıkla sürdürülecek.

ALANYA İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte yüksek yangın riski taşıyan Akdeniz Bölgesi'nde alınan bu tedbirler, geniş ormanlık alanlara sahip Alanya'da da kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. İl genelinde uygulanan sıkı güvenlik önlemlerinin, ilçedeki yeşil alanların korunmasına ve muhtemel risklerin henüz ortaya çıkmadan engellenmesine önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.