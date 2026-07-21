Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul öğrencilerinin temel becerilerindeki eksiklikleri gidermek amacıyla yürütülen İlkokullarda Yetiştirme Programı'nın (İYEP) kapsamını genişletti. AA'nın aktardığına göre, Niğde'de düzenlenen çalıştayda alınan yeni kararla birlikte, daha önce yalnızca 3. sınıf düzeyinde uygulanan destek programına artık 2. sınıf öğrencileri de dahil edilecek.

Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci'nin katılımıyla gerçekleştirilen "İlkokullarda Yetiştirme Programı Güncelleme ve Materyal Hazırlama Çalıştayı", Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde başladı. Yelkenci açılış konuşmasında, ilkokul yıllarında kazanılan okuma, yazma, dinleme ve konuşma gibi temel Türkçe becerileri ile evrensel bir dil olan matematiksel düşünme yeteneğinin, çocukların tüm eğitim hayatını şekillendirdiğini vurguladı.

ERKEN MÜDAHALE İLE TEMEL BECERİLER GÜÇLENDİRİLECEK

Yeni mevzuat düzenlemesi, eğitim sahasından gelen geri bildirimler ve yoğun talepler doğrultusunda hayata geçirildi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin beceri temelli eğitim anlayışına uygun olarak güncellenen İYEP sayesinde, öğrenme eksikliği yaşayan veya temel becerileri yeterli düzeyde kazanamamış öğrencilere hedefe yönelik destek sunulması planlanıyor.

İYEP DÜZENLEMESİ VELİLER VE ÖĞRENCİLER İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Programın 2. sınıfları da kapsayacak şekilde genişletilmesi, özellikle okuma-yazma ve temel matematik süreçlerinde geride kalan çocukların akademik açıklarının büyümeden kapatılmasını sağlayacak. Veliler, çocuklarının öğrenme eksikliklerinin üçüncü sınıfı beklemeden, okul bünyesindeki resmi destek mekanizmalarıyla erken telafi edilme imkanına kavuşacak. Bu erken müdahale adımı, öğrencilerin ileriki yıllarda yaşayabileceği akademik kopukluk riskini en aza indirmeyi ve temel okuryazarlık zemini sağlamlaştırmayı amaçlıyor.