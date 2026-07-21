Süper Lig'de transfer dönemi yaklaşırken, yıldız oyuncuların isimleri Türk takımlarıyla anılmaya devam ediyor. Beşiktaş ile prensipte anlaştığı öne sürülen Mısırlı oyuncu Mohamed Salah cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Takvim'in aktardığına göre, 34 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusunun menajeri Ramy Abbas, oyuncusunu Galatasaray'a da teklif etti.

Ramy Abbas'ın sarı-kırmızılı yönetime ulaşarak, istenmesi halinde transfer görüşmelerine hemen başlayabileceklerini ilettiği aktarıldı. Ancak Galatasaray cephesinin bu öneriye olumsuz yanıt verdiği ve güncel planlamada Mohamed Salah transferini düşünmediklerini menajere bildirdiği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ CEPHESİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Kulübü başkan adaylarından Serdal Adalı, Mohamed Salah transferi konusunda oyuncuyla her konuda mutabakata vardıklarını kamuoyuna duyurmuştu. Siyah-beyazlı taraftarların resmi bir açıklama beklediği süreçte, menajer düzeyinde rakip takımla kurulan bu temas transfer sürecine farklı bir boyut kazandırdı.

LIVERPOOL KARİYERİNDE NELER YAPTI?

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool formasıyla sembolleşen Mohamed Salah, kulüp tarihinin en istikrarlı hücum oyuncularından biri konumunda bulunuyor. 2017-2018 sezonundan 2025-2026 sezonuna kadar uzanan süreçte İngiliz ekibiyle tüm kulvarlarda toplam 442 resmi maça çıkan yıldız futbolcu, sahada 35.798 dakika kaldı. Bu süre zarfında 257 kez rakip fileleri havalandıran Salah, takım arkadaşlarına da 123 gol pası vererek önemli bir istatistik yakaladı. Kariyerinin son dönemine giren oyuncunun yeni adresinin neresi olacağı spor kamuoyunda yakından takip ediliyor.