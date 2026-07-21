Osmaniye'nin Cevdetiye beldesinde Türkiye'nin ilk sultani bamya hasadı başladı. Yağışlar nedeniyle sezona yaklaşık 15-20 gün geç giren üreticiler, organik gübre takviyesiyle rekolteyi dengeleyerek ürünleri iç piyasaya sunmaya başladı. Hasat edilen ilk ürünler, otobüs ve nakliye araçlarıyla yurdun dört bir yanına gönderiliyor.

Üretici ve pazarlamacı Mustafa Kayaoğlu'nun aktardığına göre, Osmaniye genelinde kayıtlı 4 bin 500 ila 5 bin dönüm arazide bamya ekimi yapılıyor. Toprak ve iklim yapısının sağladığı avantajla elde edilen yüksek kaliteli ürünler, kentte yaklaşık 500 aileye doğrudan istihdam sağlıyor. Türkiye'de bamya hasadının ilk başladığı ve en geç bittiği yer olan bölgede, üretim kalitesi standartların üzerinde seyrediyor.

HASAT SÜRECİ VE İŞÇİ MALİYETLERİ

Bölgede hasat işlemleri yaz ayları boyunca kesintisiz devam ederek yaklaşık beş ay sürüyor. Mevsimlik tarım işçileri için önemli bir gelir kapısı olan bamya tarlalarında günlük yevmiyeler bin 400 ile bin 500 lira arasında değişiyor. Bazı üreticilerin ise işçilik maliyetlerini dengelemek amacıyla yarıcılık usulü denilen yüzde 50 paylaşım sistemiyle hasat yaptırdığı bildirildi.

TARLADAN TEZGANA FİYAT FARKININ NEDENİ NE?

Tarım ürünlerindeki üretici ve tüketici fiyat makası bamyada da belirgin şekilde görülüyor. Tarlada üreticiden kilogramı 100 liraya alınan sultani bamya, toptancı çıkışında 110 ila 120 lira bandından işlem görüyor. Ürünlerin İstanbul, Ankara, Nevşehir, Niğde, Konya, Malatya ve Gaziantep gibi illere sevkiyatı sırasında eklenen nakliye maliyetleri, hal komisyonları ve fire payları, pazar tezgahlarındaki nihai tüketici fiyatının artmasına yol açıyor.