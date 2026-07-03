Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "Nitelikli Dolandırıcılık" suçu kapsamında yürüttükleri çalışmalar sırasında yurt dışında yaşayan M.E.Ö.'ye ait Döşemealtı ilçesindeki taşınmazın, sahibinin bilgisi dışında satışa çıkarıldığını belirledi.

Sahte kimlikle tapu işlemi başlattılar

Yapılan incelemede şüphelilerin, taşınmaz sahibinin adına sahte kimlik kartı düzenlediği ve e-Devlet sistemi üzerinden tapu işlemlerini başlattığı tespit edildi. Daha sonra bir emlakçı aracılığıyla alıcı A.K.'ye yaklaşık 6 milyon lira karşılığında satış gerçekleştirildi.

Satış bedelinin şüphelilerin hesaplarına aktarılmasının ardından zanlıların İstanbul'da bir kuyumcudan altın satın alarak parayı değerlendirmeye çalıştıkları belirlendi.

Operasyonla yakalandılar

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, tapuda satış işlemini gerçekleştiren kişi, organizasyonu yönettiği değerlendirilen şüpheli ile kuyumcuda işlem yapmaya çalışan bir kişi olmak üzere toplam 3 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden biri Antalya'da, diğer ikisi farklı illerde yakalandı.

6 milyon liraya bloke konuldu

Soruşturma kapsamında banka yetkilileriyle koordineli çalışma yürüten ekipler, alıcı tarafından gönderilen 6 milyon liralık satış bedeline bloke koydu. Böylece taşınmaz sahibinin uğrayabileceği maddi zararın önüne geçildi.

Operasyonda şüphelilere ait 3 cep telefonu, çeşitli SIM kartlar ve gayrimenkul sahibinin adına düzenlenmiş sahte kimlik kartı da ele geçirildi.

3 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, nitelikli dolandırıcılık başta olmak üzere vatandaşların mal varlığını hedef alan suç örgütlerine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.