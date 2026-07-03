Antalya genelinde artan hava sıcaklıklarıyla birlikte sahil şeritlerinde satılan sokak lezzetleri gıda güvenliği risklerini beraberinde getiriyor. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, soğuk zincir kurallarına uyulmadan açıkta satılan midye dolmaların tüketici sağlığını tehdit ettiğini bildirdi.

Yaz aylarında sahil kesimlerinde yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sokak ürünleri, uygun koşullarda saklanmadığında tehlike saçıyor. Özellikle deniz ürünlerinin yüksek sıcaklıklarda hızla bakteri ürettiğini belirten uzmanlar, merdiven altı üretimlerden uzak durulması gerektiğini aktardı.

SOĞUK ZİNCİR NEDEN ÖNEMLİ?

Müdürlük tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, midye dolmaların mutlaka Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı işletmelerde hazırlanması gerekiyor. Yetkililer, üretim yeri belli olmayan ve soğuk zincirde satışı yapılmayan midye dolmaların tüketilmemesi gerektiği uyarısında bulunarak, açıkta bekleyen ürünlerin ciddi gıda zehirlenmelerine zemin hazırladığını vurguladı.

ALANYA SAHİLLERİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Bölgenin en yoğun turizm destinasyonlarından biri olan Alanya'da da seyyar gıda satışı yaz aylarında büyük artış gösteriyor. Tüketicilerin midye alırken satıcının izin belgesini sorgulaması ve ürünlerin buzlu termoslar gibi soğutuculu alanlarda muhafaza edildiğinden emin olması, olası sağlık sorunlarının önüne geçmek için kritik önem taşıyor.