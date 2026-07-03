Antalya Serik'te yaşanan motosiklet yangını, sürücünün soğukkanlı müdahalesi sayesinde büyük bir faciaya dönüşmeden kontrol altına alındı. Park halindeki motosikletin aniden alev alması paniğe neden olurken, sürücü yangının diğer araçlara sıçramasını engellemek için büyük risk aldı.

Park ettikten sonra bir anda alev aldı

Olay, Serik ilçesi Merkez Mahallesi'nde bulunan bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hasan Y., 07 FJ 360 plakalı motosikletini park ettikten kısa süre sonra aracından dumanlar yükseldiğini fark etti. Kısa sürede büyüyen alevler motosikleti tamamen sararken, çevrede park halinde bulunan araçlar için de tehlike oluştu.

Alevler içindeki motosikleti güvenli alana çekti

Yangının diğer araçlara sıçramasını önlemek isteyen Hasan Y., alevler içindeki motosikleti bulunduğu yerden uzaklaştırarak açık bir alana çekmeyi başardı. Bu sırada hafif şekilde yaralanan sürücü için çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hasan Y. kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

Motosiklet kullanılamaz hale geldi

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, motosiklet tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Çevredeki araçlara sıçramadan kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni ise yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.

O anlar güvenlik kamerasında

Motosikletin alev aldığı anlar ve sürücünün yangının büyümesini önlemek için verdiği mücadele, otoparktaki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Polis ve itfaiye ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.