Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz, önceki gün Antalya'da gerçekleştirdiği sahne performansı sırasında yaşanan gerginlikle gündeme geldi. Eğlence esnasında bir seyircinin yüzüne yakın mesafeden konfeti patlatması üzerine Durmaz, elindeki mikrofonla hayranına vurdu. Olay anı mekandaki diğer izleyicilerin cep telefonu kameralarına yansıyarak sosyal medyada hızla yayıldı.

Sahne kenarında bulunan bir grubun gece boyunca kendisini rahatsız ettiğini belirten ünlü isim, konfeti olayının bardağı taşıran son damla olduğunu aktardı. Görüntülerin kamuoyunda tepki çekmesinin ardından Durmaz, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınlayarak durumun perde arkasına dair detayları paylaştı.

"YUMRUK ETKİSİ YARATTI"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Durmaz, olayın kasti bir rahatsız etme eylemine dönüştüğünü ifade etti. Yakın mesafeden patlatılan konfetinin yüzünde yumruk etkisi yarattığını ve canının çok yandığını belirten DJ, "Çok sinirlendiğim için öyle bir tepki verdim. Olmaması gereken bir şeydi tabii ki ama herkesin bir sınırı var" ifadelerini kullandı. Seyircisine normal şartlarda böyle bir hamle yapmayacağını savunan Durmaz, kişisel alan sınırlarının aşılmaması gerektiği uyarısında bulundu.

SAHNE GÜVENLİĞİ VE KİŞİSEL SINIRLAR

Son dönemde eğlence mekanlarında sanatçılara yönelik sahneye yabancı madde atılması veya fiziksel müdahalede bulunulması gibi olaylar kamuoyunun dikkatini çekiyor. Sektör temsilcileri, hem sanatçıların hem de izleyicilerin güvenliği için mekanlarda gerekli tedbirlerin alınması gerektiğine ve seyirci ile sahne arasındaki mesafenin korunmasının önemine vurgu yapıyor.