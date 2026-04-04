Antalya’nın Aksu ilçesinde 5 Nisan’da düzenlenecek bisiklet yarışı nedeniyle D-400 üzerindeki kritik güzergah saatlerce trafiğe kapatılıyor. Sürücüler için alternatif yol uyarısı yapıldı.

Antalya Aksu’da yol kapatma saatleri ve güzergah detayları netleşti. 5 Nisan 2026 Pazar günü düzenlenecek Türkiye Kupası 3. Etap Puanlı Yol Yarışı kapsamında önemli bir ulaşım hattı geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

HANGİ YOL KAPATILACAK?

Yarış organizasyonu nedeniyle D-400 Karayolu Expo-Kundu girişi ile Kundu Turizm Yolu Kavşağı arasındaki güzergah tamamen araç trafiğine kapatılacak. Bu hattı kullanacak sürücüler için ciddi yoğunluk riski oluşması bekleniyor.

Özellikle turizm bölgesine ulaşım sağlayan bu yolun kapanması, hafta sonu planı yapan vatandaşları da doğrudan etkileyebilir. Sabah saatlerinde yola çıkacak olanlar için dikkatli olunması gerekiyor.

9 SAAT BOYUNCA KAPALI OLACAK

Yetkililerin verdiği bilgilere göre yol, saat 08.00’de trafiğe kapatılacak ve 17.30 itibarıyla yeniden açılacak. Yani yaklaşık 9 saat boyunca bu güzergah kullanılamayacak.

Bu süre zarfında özellikle Antalya şehir merkezi ile Kundu hattı arasında ulaşım sağlayan sürücüler alternatif yolları tercih etmek zorunda kalacak.

Sabah işe gidenler, turizm çalışanları, hatta havalimanı bağlantısını kullananlar… Herkes etkilenebilir. Özellikle pazar günü “trafik sakin olur” diye düşünenler için ters bir gün olabilir.

ALTERNATİF GÜZERGAH UYARISI

Yetkililer, yarış boyunca sporcuların güvenliği için yolun tamamen kapatılacağını vurguladı. Bu nedenle sürücülere önceden plan yapmaları ve alternatif güzergahları kullanmaları çağrısı yapıldı.

Antalya Aksu’da hangi yollar kapalı 5 Nisan 2026 sorusu özellikle bölgedeki sürücüler tarafından yoğun şekilde araştırılırken, trafik ekiplerinin de sahada aktif görev yapacağı bildirildi.

Yani… kısa bir yol diye düşünülen bir rota, o gün hiç yok.

Yarış saatlerinde bölgede trafik yoğunluğu ve yönlendirmelere bağlı gecikmeler yaşanabileceği için sürücülerin dikkatli olması isteniyor.