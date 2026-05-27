Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü ve Kurban Bayramı dolayısıyla 29 Mayıs Cuma günü Haliç Kongre Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya gelecek. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından duyurulan etkinlik, cuma namazının ardından başlayacak.

Sabah gazetesinin aktardığı habere göre, "İstanbul'un Fethi'nden Gönüllerin Fethine Bayramlaşma ve Fetih Kutlama Programı" adıyla düzenlenecek organizasyon için hazırlıklar tamamlandı. Sosyal medya üzerinden bir video mesaj yayımlayan Özdemir, tüm vatandaşları aileleriyle birlikte bu anlamlı buluşmaya davet etti.

BAYRAMLAŞMA VE FETİH COŞKUSU BİR ARADA

Yayımlanan davet mesajında Kurban Bayramı'nın dayanışma, paylaşma ve kardeşlik iklimine özel bir vurgu yapıldı. Özdemir, asırlardır merhamet ve medeniyetin merkezi olan İstanbul'da çifte bayram sevincinin hep birlikte yaşanacağını belirtti. Açıklamada ayrıca Gazze ve Doğu Türkistan'daki mazlumlara da değinilerek, Türkiye'nin Başkan Erdoğan liderliğinde küresel vicdanın sesi olmaya devam ettiği ifade edildi.

PROGRAMIN DETAYLARI NELER?

Haliç Kongre Merkezi'nin bahçesinde açık alanda gerçekleştirilecek olan program, hem tarihi bir anma hem de geniş katılımlı bir halk buluşması niteliği taşıyor. 29 Mayıs Cuma günü kılınacak cuma namazının hemen ardından başlayacak olan etkinlikte, 573 yıllık fetih heyecanı ile bayramlaşma merasimi birleştirilecek. Katılımcılar, devletin zirvesiyle bayramlaşma fırsatı bulurken tarihi günün anlam ve önemine tanıklık edecek.