ABD ile İran arasındaki gerilimi sonlandırması beklenen olası bir anlaşmaya dair çelişkili açıklamalar gelmeye devam ediyor. İran basını, iki ülke arasında bir mutabakat zaptı taslağı hazırlandığını iddia ederken, ABD yönetimi bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İran devlet televizyonunun aktardığına göre, söz konusu taslak metin ABD askeri unsurlarının bölgeden çekilmesini ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasının sona erdirilmesini öngörüyor. Buna karşılık Tahran yönetiminin, boğazdan geçen ticari gemi trafiğini bir ay içinde savaş öncesi seviyelere getirmeyi taahhüt ettiği öne sürüldü. Askeri gemilerin bu kapsama alınmadığı belirtilirken, gemi trafiğinin Umman ile koordineli olarak yönetileceği ifade edildi.

60 GÜNLÜK SÜREÇ VE BMGK DETAYI

Taslak metne göre, tarafların 60 gün içerisinde nihai bir çözüme ulaşması halinde bu uzlaşmanın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararıyla bağlayıcı hale getirileceği aktarıldı. Ancak İran kaynakları, metnin henüz taslak aşamasında olduğunu ve somut doğrulama mekanizmaları kurulmadan herhangi bir adım atılmayacağını vurguladı.

HÜRMÜZ BOĞAZI NEDEN KRİTİK BİR ROTA?

Küresel enerji ticaretinin en önemli geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki trafik akışı, uluslararası piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Boğazdaki olası bir normalleşme adımının küresel tedarik zincirine ve enerji güvenliğine doğrudan etki etmesi beklenirken, taraflar arasındaki diplomatik belirsizlik uluslararası kriz dinamiklerini canlı tutmaya devam ediyor.

BEYAZ SARAY'DAN KESİN YALANLAMA

Diplomatik kulisleri hareketlendiren bu iddialara Washington cephesinden yanıt gecikmedi. Beyaz Saray tarafından yapılan resmi açıklamada, İran medyası kaynaklı mutabakat zaptı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı ve söz konusu içeriklerin tamamen uydurma olduğu duyuruldu.