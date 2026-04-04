35. Dakika İSABETSİZ ŞUT | GALATASARAY Mario Lemina rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

35. Dakika ENGELLENEN ŞUT | GALATASARAY Galatasaray takımı Wilfried Singo ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Wilfried Singo tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

34. Dakika KORNER | GALATASARAY Galatasaray takımı korner kullanacak.

20. Dakika SARI KART | TRABZONSPOR Trabzonspor takımında Ozan Tufan, sarı kart görüyor.

19. Dakika İSABETLİ ŞUT | TRABZONSPOR Trabzonspor için Felipe Augusto şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

13. Dakika OFSAYT | TRABZONSPOR Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip sahanın ilk metrelerinde ofsayta düşen oyuncu Paul Onuachu

13. Dakika İSABETSİZ ŞUT | GALATASARAY Abdülkerim Bardakcı altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

13. Dakika KORNER | GALATASARAY Galatasaray takımı korner kullanacak.

12. Dakika KORNER | GALATASARAY Barış Alper Yılmaz ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

11. Dakika ENGELLENEN ŞUT | GALATASARAY Ceza sahası içinde topla buluşan Wilfried Singo, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

8. Dakika İSABETSİZ ŞUT | GALATASARAY Ceza sahası içinde topla buluşan Wilfried Singo, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

8. Dakika KORNER | GALATASARAY Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ile köşe vuruşu kullanıyor.

5. Dakika İSABETSİZ ŞUT | TRABZONSPOR Oleksandr Zubkov, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

4. Dakika ASİST | TRABZONSPOR Golün asistini yapan isim Wagner Pina.

4. Dakika GOL | TRABZONSPOR GOL! Paul Onuachu Trabzonspor takımını öne geçiren golü atıyor. 1. Dakika MAÇ BAŞLADI Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Trendyol Süper Lig’de dev mücadele başladı. Trabzonspor, Galatasaray karşısında 4. dakikada bulduğu golle öne geçti. İşte canlı anlatım, ilk 11’ler ve tüm detaylar…

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği Trabzonspor - Galatasaray derbisi başladı. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen karşılaşmada tempo ilk dakikalardan itibaren yükseldi.

Karadeniz temsilcisi Trabzonspor, maçın henüz başında etkili oldu ve 4. dakikada Paul Onuachu’nun golüyle 1-0 öne geçti. Golün asistini ise Wagner Pina yaptı.

MAÇTA İLK GOL ERKEN GELDİ

Karşılaşmanın ilk düdüğüyle birlikte iki takım da kontrollü başladı. Ancak Trabzonspor kısa sürede oyunun kontrolünü alarak etkili geldi.

4. dakikada gelen gol ile Papara Park’ta tribünler ayağa kalktı. Onuachu’nun golüyle bordo-mavililer kritik maçta avantajı erken yakaladı.

Şu dakikalarda mücadelede tempo yüksek, Galatasaray beraberlik için baskısını artırmaya çalışıyor.

İŞTE DEV MAÇIN İLK 11’LERİ

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Ozan, Folcarelli, Zubkov, Augusto, Nwakaeme, Onuachu

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Barış, Yunus, Lang, Icardi

MAÇ HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Galatasaray karşılaşması beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA KRİTİK MAÇ

Galatasaray liderliğini korumak isterken, Trabzonspor ise zirve takibini sürdürmek için sahaya çıktı. Bu nedenle karşılaşma sadece bir derbi değil, aynı zamanda şampiyonluk yarışının kaderini etkileyebilecek kritik bir mücadele olarak öne çıkıyor.

Bir gol… Daha maçın başı ama tribünler bir anda ayağa kalktı. Böyle maçlar hep erken kırılır ya… işte öyle bir başlangıç oldu.

Galatasaray’ın nasıl reaksiyon vereceği şimdi merak konusu. Çünkü bu deplasman kolay değil, hiç olmadı zaten.

Maçın ilerleyen dakikalarındaki gelişmeler anbean aktarılmaya devam edecek.