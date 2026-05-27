Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığı belirtilen Özgür Özel, sosyal medya hesabı üzerinden partideki araç iddialarına yanıt verdi. Özel, kamuoyunda tartışma yaratan genel merkezdeki araç görüntülerinin ardından açıklama yapma gereği duyduğunu ifade etti. Tartışmaların odağındaki iki aracın da parti bütçesiyle satın alındığını belirten Özel, tüm alımların faturalarının mevcut olduğunu duyurdu.

Özel'in aktardığı bilgilere göre, söz konusu araçlardan biri 2022 yılında doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu döneminde alındı ve bizzat kendisi tarafından kullanıldı. Bu durumu eleştirenlerin geçmişten habersiz olduğunu savunan Özel, aracı oraya koyanların bu gerçeği bilmeyecek kadar cehalet içinde olduğunu öne sürdü.

ÇUBUK SALDIRISI SONRASI ZIRHLI ARAÇ

Açıklamasında geçmiş dönemde yaşanan güvenlik krizlerine de atıfta bulunan Özel, Kılıçdaroğlu'nun Ankara'nın Çubuk ilçesinde uğradığı saldırı sonrasındaki süreci hatırlattı. Özel'in bildirdiğine göre, söz konusu saldırının ardından Erdoğan Toprak, Aziz İhsan Aktaş'tan bir zırhlı araç temin ederek dönemin genel başkanının kullanımına sundu. Bu zırhlı aracın Kılıçdaroğlu tarafından 1,5 yıl boyunca kullanıldığı ifade edildi.

ZIRHLI ARAÇ TARTIŞMALARININ ARKA PLANI NEDİR?

Siyasi partilerin üst yönetimlerinde kullanılan zırhlı makam araçları, liderlerin güvenlik protokolleri çerçevesinde zorunlu olarak tahsis edilebiliyor. Özellikle saha programlarında yaşanan fiziksel müdahale girişimleri sonrasında, siyasi figürlerin korunması amacıyla zırhlı araç kullanımı standart bir güvenlik prosedürü olarak uygulanıyor. Bu araçların mülkiyeti, tahsis biçimi ve kullanım süreleri ise zaman zaman siyasi arenada karşılıklı eleştiri konusu olabiliyor.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayı net bir mesajla sonlandıran Özel, eleştirilerin tutarsızlığına vurgu yaptı. Özel, sürece dair değerlendirmesini "Evi camdan olan başkasının evine taş atmasın" ifadeleriyle tamamlayarak, geçmişteki araç kullanımlarının göz ardı edilmemesi gerektiğine işaret etti.