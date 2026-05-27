İstinaf mahkemesinin kararı doğrultusunda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı olarak tedbiren görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu, bayram mesaisini konutunda geçiriyor. Aktarılan bilgilere göre, bayramın ilk gününde Kılıçdaroğlu, gazeteciler, korumaları ve kendisini ziyarete gelen çok sayıda partili ile bayramlaştı. Gerçekleşen bayramlaşma programı, partinin iç dinamiklerinde yaşanan hukuki gelişmelerin ardından büyük bir ilgiyle takip edildi.

Mevcut ve eski milletvekillerinin yoğun ilgi gösterdiği ziyaret trafiğinde önemli isimler yer aldı. Kılıçdaroğlu'nun konutunda gerçekleşen görüşmelere, İzmir Milletvekili Mahir Polat, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ve Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen katıldı. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ile eski CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Ali Haydar Fırat da bayram tebriği için konuta gelen isimler arasındaydı.

SALICI'NIN ZİYARETİ ÖNE ÇIKTI

Günün en çok dikkat çeken görüşmelerinden biri ise CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın gerçekleştirdiği ziyaret oldu. Mutlak butlan kararının ardından parti içi tartışmalara değinen Salıcı, kısa süre önce kurultay çağrısı yapmıştı. Salıcı'nın, "Partimizi iç kavgalarla tüketmek isteyenlerin tuzaklarına düşülmemeli. CHP'nin istikametini yalnızca örgütünün öz ve hür iradesi belirler" şeklindeki ifadeleri, söz konusu ziyareti siyasi açıdan daha belirgin bir hale getirdi.

KURULTAY TARTIŞMALARI VE HUKUKİ SÜREÇ NE ANLAMA GELİYOR?

Söz konusu bayramlaşma trafiği, partinin hukuki ve siyasi olarak içinden geçtiği hareketli dönemin bir özeti niteliğini taşıyor. İstinaf kararının doğurduğu tedbiren görevlendirme durumu ve mutlak butlan tartışmaları, parti içerisindeki olağanüstü kurultay seslerinin yükselmesine zemin hazırlamıştı. Salıcı gibi kurultay talep eden isimlerin bayram vesilesiyle Kılıçdaroğlu ile doğrudan temas kurması, parti örgütünün gelecekteki rotasına dair önemli bir arka plan sunuyor.