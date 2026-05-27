Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde yüksek sıcaklıklar etkili oldu. Bölgeden aktarılan bilgilere göre, ilçe merkezindeki dijital termometreler gün içinde 46 dereceyi kaydetti. Artan sıcaklıkların etkisiyle günlük yaşam yavaşlarken, ilçe dron ile havadan görüntülendi.

Geçtiğimiz yıl 15 Ağustos 2023 tarihinde 49,5 derece ile Türkiye'nin tüm zamanların ulusal sıcaklık rekorunu kıran ilçe, bu bayramda da benzer bir tablo sergiledi. Eskişehir gibi karasal iklimin hakim olduğu bir bölgede yer almasına rağmen, Sarıcakaya'nın bu denli yüksek sıcaklıklara ulaşması meteorolojik açıdan yakından takip ediliyor.

VATANDAŞLAR NASIL ÖNLEM ALDI?

Sıcaklığın günün en yüksek seviyelerine ulaştığı öğle saatlerinde, Sarıcakaya cadde ve sokaklarında insan hareketliliği büyük ölçüde azaldı. Dışarı çıkmak durumunda olan vatandaşların açık alanlar yerine kapalı mekanları ve gölgelik bölgeleri tercih ettiği görüldü.

MİKROKLİMA İKLİMİ SICAKLIĞI NASIL ETKİLİYOR?

Sarıcakaya'nın çevresine göre çok daha yüksek sıcaklıklara ulaşmasının temelinde sahip olduğu mikroklima özellikleri yatıyor. Vadi içinde yer alan ilçe, coğrafi konumu nedeniyle sıcak havayı hapsederek çevresindeki bozkır alanlardan tamamen farklı bir iklim profili sergiliyor. Bu istisnai meteorolojik durum, İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan ilçenin yaz aylarında düzenli olarak Türkiye'nin en sıcak noktalarından biri olarak kayıtlara geçmesine neden oluyor.