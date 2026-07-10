Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören usta şair Ahmet Telli, yaşamını yitirdi. Devrimci 78'liler Federasyonu'nun aktardığına göre, 8 Temmuz'da durumu ağırlaşarak entübe edilen Telli'nin vefatı edebiyat dünyasında büyük üzüntü yarattı. Federasyon tarafından yapılan resmi açıklamada, "Usta şairimiz Ahmet Telli'yi kaybettik. Türkiye'nin ve şiirimizin başı sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.

AHMET TELLİ KİMDİR?

2 Aralık 1946 tarihinde Çankırı'da doğan Ahmet Telli, eğitim hayatını öğretmen okullarında ve Gazi Eğitim Enstitüsü'nde tamamladı. Mezuniyetinin ardından Kastamonu, İnebolu, Doğanyurt, Kırıkkale ve Ankara'da Türkçe ve edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı. 1981 yılında sıkıyönetim komutanlığı tarafından tutuklanarak mesleğinden uzaklaştırıldı. Türk Ceza Kanunu'nun 141, 142 ve 146. maddeleri kapsamında yargılanan Telli, 141 ve 146'dan beraat ederken, 1980'de Cigerhun'un şiirleri üzerine yazdığı bir inceleme yazısı sebebiyle 142. maddeden kısa süreliğine hüküm giydi. Bu zorlu süreçte işkenceye maruz kalan usta isim, 1993 yılında mahkeme kararıyla görevine iade edildi ve aynı yıl emekliliğe ayrıldı.

TOPLUMCU GERÇEKÇİ ŞİİRE KATKILARI NELERDİ?

Yayıncılık sektörünün çeşitli kademelerinde de görev alan Telli, Türk edebiyatında toplumcu gerçekçi şiirin en güçlü temsilcilerinden biri olarak tarihe geçti. İlk şiirini 1961'de yayımlayan usta kalem, politik duruşu ile lirik hüznü harmanladığı eserleriyle geniş bir okur kitlesine ulaştı. 1980 yılında 'Hüznün İsyan Olur' adlı eseriyle Ömer Faruk Toprak Şiir Ödülü'nü, 1982'de 'Saklı Kalan' ile Yazko Şiir Özendirme Ödülü'nü kazandı. Şairin 2010 yılında okurla buluşan 'Nidâ' adlı eseri ise 2011

Akdeniz Altın Portakal Şiir Ödülü'ne layık görüldü. Telli'nin edebi mirası arasında 'Yangın Yılları', 'Çocuksun Sen', 'Su Çürüdü' ve 'Gidersen Yıkılır Bu Kent' gibi Türk şiirinin temel taşları arasında kabul edilen pek çok değerli eser bulunuyor.