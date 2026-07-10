Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi'nin kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan liderlik değişimi, Antalya'daki siyasi dengeleri doğrudan etkiledi. Mahkemenin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki 38'inci Olağan Kurultay'ı iptal etmesiyle göreve dönen Kemal Kılıçdaroğlu döneminde, Antalya'da yapılan ilk seçim anketinde çarpıcı veriler ortaya çıktı. MLS Araştırma Şirketi'nin yayımladığı son saha çalışmasına göre, il genelinde CHP ile AK Parti arasındaki oy farkı kapanma noktasına geldi.

MAHKEME KARARI VE YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ

Kurultayın iptal edilmesinin ardından Özgür Özel ve mevcut parti yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırıldı. Karar kesinleşinceye kadar eski Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleriyle birlikte göreve iade edilen Kılıçdaroğlu, genel merkeze gelerek başkanlık koltuğunu devraldı. Bu gelişmenin ardından siyasi kulislerde Özgür Özel'in yeni bir parti kuracağı iddia edildi.

Genel merkezdeki bu değişimin Antalya teşkilatına yansıması ise hızlı oldu. Kılıçdaroğlu, göreve gelir gelmez Antalya İl Başkanı Nail Kamacı’yı görevden aldı. Kamacı'nın yerine, eski Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin atandı. Yaşanan görevden almalar ve parti içi belirsizlikler, yerel siyasetteki hareketliliği artırdı.

ANTALYA ANKETİNDE DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

MLS

Araştırma Şirketi tarafından 3-09

Temmuz 2026 tarihleri arasında Antalya il genelinde 1200 katılımcıyla bir saha çalışması gerçekleştirildi. "Bu Pazar Genel Seçim Olsa Oy Vermeyi Düşündüğünüz Parti Hangisidir?" sorusunun yöneltildiği araştırmanın sonuçları, bölgedeki siyasi eğilimdeki değişimi gözler önüne serdi.

Araştırma verilerine göre, temmuz ayından önce yapılan çalışmalarda Antalya'da 3-5 puan farkla birinci parti konumunda olan CHP'nin oy oranlarında ciddi bir gerileme kaydedildi. Kılıçdaroğlu'nun göreve dönmesi ve teşkilatlardaki revizyon sürecinin ardından, CHP ile AK Parti arasındaki farkın 0,2 seviyelerine kadar düştüğü açıklandı. Kurumsal düzeydeki hukuki ve siyasi dalgalanmaların yerel seçmen nezdinde hızlı bir reaksiyona dönüştüğü, Antalya gibi kritik büyükşehirlerde aradaki farkın istatistiksel hata payı sınırlarına inerek rekabeti yeniden şekillendirdiği vurgulanıyor.