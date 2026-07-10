Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, iş insanı Hasan Dere ile 8 yıllık evliliğini noktalayan ünlü oryantal Asena, yeni bir aşka yelken açtığı Kani Kudu ile Nişantaşı'nda magazin basınına yansıdı. Lüks bir otomobil ve parmağındaki gösterişli tektaş yüzükle objektiflere takılan ünlü isim, gazetecilerin sorularını ayaküstü yanıtladı.

Asena'nın kullandığı aracın ve taktığı yüzüğün, Yalova'da müteahhitlik yapan yeni erkek arkadaşı Kani Kudu tarafından hediye edildiği öğrenildi. Muhabirlerin yüzüğüne ilişkin soruları üzerine Asena, "Hamdolsun eşim aldı" yanıtını vererek dikkatleri üzerine çekti.

SEVGİLİSİNE NEDEN 'EŞİM' DEDİ?

Henüz resmi bir evlilik bağı bulunmamasına rağmen Kudu'ya 'eşim' şeklinde hitap etmesinin nedeni sorulan Asena, bu durumu hayat arkadaşlığı kavramıyla ilişkilendirdi. Ünlü oryantal, "Ömür boyu yol yürüyecekseniz eştir. Biz eşimle güzel birliktelik yaşıyoruz. Devamını izleyip seyredeceğiz" ifadelerini kullandı.

ASENA'NIN YENİ HAYAT DÖNEMİ

Uzun süren evliliğinin ardından özel hayatını bir süre gözlerden uzak yaşayan Asena'nın, Yalovalı iş insanı ile kurduğu bu yeni düzen magazin gündeminde yakından takip ediliyor. Sekiz yıllık geçmişin ardından hızlı bir başlangıç yapan ünlü ismin, ilişkisini doğrudan 'eş' statüsünde tanımlaması, kamuoyunda evlilik sinyali olarak değerlendiriliyor.