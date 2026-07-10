Saadet Partisi ve DEVA

Partisi'nin ortaklaşa organize ettiği "Türkiye Buluşmaları" programının ikinci ayağı Antalya Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte, bölgenin tarım potansiyeli ve turizm gelirlerinin tabana yayılması konuları öne çıktı.

Toplantının açılışında konuşan Saadet Partisi Antalya İl Başkanı Mehmet Fatih Tekin birlik mesajı verirken, DEVA

Partisi İl Başkanı Özlem Arlıer kentin sadece turizmle değil, tarımsal üretim ve doğasıyla da değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

TARIMDA FAİZ VE DESTEK UÇURUMU

Toplantıda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın aktardığına göre, Antalya'nın yıllık 1,5 milyar dolarlık tarımsal ihracat hacmine rağmen üreticiler zor bir dönemden geçiyor. Çiftçiye ayrılan 95 milyar liralık desteğin, faize ayrılan 1 trilyon 200 milyar liranın yanında çok düşük kaldığını belirten Arıkan, atıl durumdaki 1.120 dönümlük EXPO alanının dev bir tarım kampüsüne dönüştürülmesi gerektiğini savundu.

TURİZM GELİRLERİ KİME GİDİYOR?

Şehre gelen 17 milyon turistin yarattığı ekonominin tabana yayılmadığına dikkat çeken Arıkan, turizm gelirlerinin sadece büyük tesis sahiplerinde kalmaması gerektiğini vurguladı. "Kaleiçi'ndeki esnafa, Alanya'daki taksiciye, pazarcıya ve çiftçiye de gitsin" diyen Arıkan, asıl başarının turist sayısını artırmak değil, elde edilen değeri bölge halkıyla buluşturmak olduğunu ifade etti.

ALANYA ESNAFI İÇİN NE İFADE EDİYOR?

Alanya ve çevresindeki turizm esnafının uzun süredir dile getirdiği "gelirin tabana yayılması" talepleri, siyasi arenadaki bu açıklamalarla birlikte kamuoyunda yakından takip ediliyor. Özellikle kitle turizminin yerel esnafa olası yansımaları ve adil paylaşıma yönelik beklentiler, bölge ekonomisi için kritik bir başlık olmayı sürdürüyor.

SANAYİLEŞME VE SİYASİ İTTİFAK VURGUSU

Kentteki sanayi planlamasını da eleştiren Arıkan, 300'den fazla fabrikanın bulunduğu Organize Sanayi Bölgesi'nin karşısına hipodrom yapılmasını yanlış bulduklarını, bu alanın yeni sanayi yatırımları için kullanılabileceğini dile getirdi.

DEVA

Partisi ile kurulan iş birliğinin seçim matematiğine değil, ortak yönetim anlayışına dayandığını belirten Arıkan'ın ardından söz alan DEVA

Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise, Türkiye'nin en büyük ihtiyacının sorunları dinleyen bir yönetim olduğunu bildirdi.