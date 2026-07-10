Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası olan Wimbledon'da tek erkekler finalistleri netleşti. İngiltere'nin başkenti Londra'da oynanan yarı final mücadelelerinin ardından, dünya 1 numarası Jannik Sinner ile dünya 3 numarası Alexander Zverev şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazandı.

Sözcü Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre, son Wimbledon şampiyonu unvanını taşıyan İtalyan raket Jannik Sinner, yarı finalde korta çıktı. Sinner, kariyerinde 24 grand slam şampiyonluğu bulunan Sırp tenisçi Novak Djokovic'i 6-4, 6-4 ve 6-4 biten setler sonucunda 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Kortun diğer tarafında ise Alman tenisçi Alexander Zverev kariyeri adına önemli bir başarıya imza attı. Büyük Britanyalı rakibi Arthur Fery ile karşılaşan Zverev, 7-6, 6-2 ve 6-4'lük setlerle korttan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla dünya 3 numarası, kariyerinde ilk kez Wimbledon'da finale yükselme başarısı gösterdi.

FİNAL HANGİ GÜN OYNANACAK?

Tenis dünyasının en prestijli çim kort turnuvası olarak bilinen organizasyonda, şampiyonu belirleyecek Sinner-Zverev finali 12 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. Dünya klasmanının zirvesindeki iki ismin karşı karşıya geleceği bu mücadele, sporseverler tarafından yakından takip edilecek.