Antalya Tabip Odası, Sağlık Bakanlığı tarafından yüksek sezaryen oranları gerekçe gösterilerek kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarına verilen geçici meslekten men cezalarına karşı harekete geçti. Kurum, yaptırımları protesto etmek amacıyla hekimleri kitlesel bir basın açıklamasına davet ettiğini duyurdu.

Türkiye genelinde yüzde 60'ı, özel hastanelerde ise yüzde 75'i aşan sezaryen doğum oranları üzerine bakanlık denetimlerini artırdı. Edinilen bilgiye göre, Sakarya'da görevli bir uzman hekimin yüksek sezaryen oranı nedeniyle 6 ay süreyle meslekten uzaklaştırılması ve kamu hastanesinde zorunlu eğitime alınması, tıp dünyasında tartışmalara neden oldu. Hekimin ancak eğitim sonrası gireceği sınavda başarılı olması halinde mesleğe dönebileceği bildirildi.

HEKİMLER NEDEN CEZALANDIRILIYOR?

Meslek örgütleri, sezaryen oranlarının tek sorumlusunun doktorlar olmadığını vurguluyor. Doğum yönteminin belirlenmesinde anne adayının korkuları, hastanın anlık sağlık durumu, olası riskler ve malpraktis (tıbbi hata) davalarının yarattığı hukuki baskının etkili olduğu savunuluyor. Tıbbi kararların cezalandırılmasının hekim bağımsızlığına ve hasta sağlığına zarar vereceği belirtiliyor.

SEZARYEN ORANLARINDAKİ ARTIŞIN ARKA PLANI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tıbbi gereklilik hallerinde ideal sezaryen oranının yüzde 10 ile 15 arasında olması gerektiğini kabul ediyor. Türkiye'de ise bu oranın genel ortalamada yüzde 60'ı bulması, bakanlığın normal doğumu teşvik eden yaptırımlarını hızlandırmasına yol açtı. Ancak tıp camiası, hukuki güvencesizlik ve artan hasta beklentileri gibi temel sorunlar çözülmeden salt ceza yöntemiyle oranların düşürülemeyeceğine dikkat çekiyor.

Mesleki hakları savunmak ve dayanışmayı artırmak amacıyla planlanan açıklama, 16 Temmuz 2026

Perşembe günü saat 12.30'da Antalya Tabip Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. Toplantıda, ceza uygulamalarının durdurulması ve hekim bağımsızlığının korunması talep edilecek.