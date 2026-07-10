Antalya Valiliği Hükümet Konağı'nda, Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi çalışmaları kapsamında geniş katılımlı bir "Deniz Çöpleri Eylem Planı" toplantısı düzenlendi. Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirilen oturumda, denizi temiz tutmak ve mevcut kirlilik sorunlarını kalıcı olarak çözmek amacıyla atılacak yeni adımlar belirlendi.

Toplantıya, inisiyatifin proje koordinatörü Ebru Şahin, Vali Yardımcısı Salih Yüce ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çiğdem Hacıoğlu katıldı. Ayrıca DSİ 13. Bölge Müdürü Özhan Erdanışman, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İsmail Öntaş ile İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal da kurumlarını temsilen hazır bulundu. İlçe belediye başkanları ve yardımcılarının da yer aldığı buluşmada, kirliliğin kaynağında önlenmesi için idari ve teknik denetimlerin artırılması kararlaştırıldı.

SAHA OPERASYONLARI VE DİP TEMİZLİĞİ

Yetkililerin yaptığı açıklamalara göre, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekiplerince farklı noktalarda yürütülen dip temizliği operasyonları detaylı şekilde incelendi. Belediyelerin sahil temizlik faaliyetleri, atık bariyerlerinin kurulumu, atık yönetimi ve yeni mevzuat düzenlemeleri hakkında kurum temsilcileri tarafından kapsamlı sunumlar gerçekleştirildi. Vali Hulusi Şahin, bölgede yürütülen çevre koruma faaliyetlerinin deniz temizliği konusundaki farkındalığı artırmak açısından hayati önem taşıdığını ifade etti.

ALINAN KARARLARIN BÖLGEYE YANSIMALARI NELER OLACAK?

Toplantıda ele alınan deniz kirliliğiyle mücadele kararlarının, Antalya'nın en uzun sahil şeritlerinden birine sahip olan Alanya'da da yakından takip edildiği biliniyor. Özellikle turizm sezonunda deniz suyu kalitesinin korunması ve balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından, atılacak yeni adımların ilçedeki çevre yönetimine olumlu yansımaları olması muhtemel görünüyor. Kirliliği önlemeye yönelik eğitim, bilinçlendirme çalışmaları ve altyapı yatırımlarının bölge genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.