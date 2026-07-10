Antalya Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, temmuz ayına özel haftalık eğitim ve etkinlik programını paylaştı. Selekler Çarşısı yanındaki Serdengeçti Parkı'nda yer alan merkezde gerçekleştirilecek programlar, kentteki tüm kadınlara ücretsiz olarak sunuluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, haftalık takvim el sanatları ve üretim odaklı atölyelerle başlıyor. Bu kapsamda 13 Temmuz saat 14.00'te kadınların ev ekonomisine katkı sağlamasını hedefleyen 'Kağıt İpten Çanta Yapımı 2' eğitimi düzenlenecek.

SAĞLIK VE SPOR BİR ARADA

Sağlıklı yaşam etkinlikleri kapsamında 14 Temmuz'da yoğun bir program uygulanacak. Kadınlar saat 10.00'da merkez bahçesinde düzenlenecek sabah sporu ile güne başlayacak. Aynı gün saat 14.00'te ise uzman fizyoterapistler eşliğinde 'Kadın Sağlığında Fizyoterapi Eğitimi' verilerek duruş bozuklukları ve koruyucu egzersizler hakkında bilgilendirme yapılacak.

Merkez personeli için 16 Temmuz'da hizmet içi eğitim planlanırken, 17 Temmuz'da kadınlara yönelik tam gün ücretsiz diyetisyen hizmeti verilecek. Bu hizmet sayesinde katılımcılar, kişiye özel beslenme ve kilo yönetimi konusunda profesyonel destek alma imkanı bulacak.

ETKİNLİKLERE KATILIM İÇİN NE YAPILMALI?

Belediyenin sunduğu bu ücretsiz hizmetler, kadınların hem sosyal hayata katılımını destekliyor hem de profesyonel sağlık danışmanlığına erişim maliyetini ortadan kaldırıyor. Etkinliklerdeki kontenjan sınırları ve işleyiş düzeni nedeniyle, katılımcıların program gününden önce kayıt işlemlerini tamamlaması önem taşıyor.

Programa dahil olmak veya detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0242 247 11 07 numaralı kurumsal iletişim hattını arayarak merkez yetkilileriyle görüşebiliyor.