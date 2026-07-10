Nisan ayından bu yana Ankara Bilkent Hastanesi'nde tedavi altında bulunan ve 8 Temmuz tarihinde entübe edilen Türk edebiyatının usta kalemlerinden Ahmet Telli, yaşam mücadelesini kaybetti. Vefat haberi, Devrimci 78'liler Federasyonu ile Bilim Sanat Edebiyat Derneği tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Edebiyat dünyasında büyük bir boşluk bırakan bu kaybın ardından, Antalya'daki siyasetçiler ve yerel yöneticiler peş peşe taziye mesajları paylaştı.

ANTALYA SİYASETİNDEN VEDA MESAJLARI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Aliye Coşar, yayımladığı mesajda Telli'nin direniş ve umut temalı eserlerine dikkat çekti. Coşar, usta şairin dizeleriyle toplumun hayatına dokunduğunu belirterek, mücadeleci kişiliğiyle daima hatırlanacağını aktardı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise Telli'nin yalnızca şiir yazmadığını, aynı zamanda yaşadığı döneme tanıklık ederek tarihe iz bıraktığını ifade etti. Muratpaşa Edebiyat Günleri etkinliklerinde şairle defalarca bir araya geldiklerini hatırlatan Uysal, Telli'nin zarafeti ve dostluğuyla belleklerde derin izler bıraktığını vurguladı.

Sürece ilişkin duygularını paylaşan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan da yayımladığı taziye mesajında derin üzüntüsünü dile getirdi. Kotan, edebiyatın değerli isimlerinden biri olan Telli'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diledi.

AHMET TELLİ'NİN EDEBİYAT DÜNYASINDAKİ YERİ NEYDİ?

Toplumsal gerçekçi şiir anlayışının en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen Ahmet Telli, eserlerinde genellikle umut, direniş ve insan sevgisi gibi evrensel temaları işliyordu. Özellikle yerel yönetimlerin düzenlediği kültür sanat etkinliklerinde okurlarıyla sık sık doğrudan temas kuran şair, Antalya bölgesindeki edebiyat festivallerinin de vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyordu. Usta şairin vefatının ardından kentteki yerel yöneticilerin gösterdiği yoğun vefa, Telli'nin bölgenin kültürel hafızasında bıraktığı izin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.