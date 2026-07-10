Trabzonspor'un 26 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Tim Jabol-Folcarelli, sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Uluslararası spor basınında yer alan son gelişmelere göre, İngiliz ekipleri başarılı futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Foot Mercato'nun aktardığı habere göre, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve Premier Lig'e yükselen Hull City, Folcarelli transferi için yoğun bir çaba harcıyor. İngiliz temsilcisinin, bordo-mavili kulübe resmi bir teklif sunmaya hazırlandığı belirtildi.

İNGİLTERE'DEN İKİNCİ TALİP CRYSTAL PALACE

Fransız futbolcuya ilgi gösteren tek Ada ekibi Hull City değil. Teknik direktörlük görevine Pierre Sage'yi getiren Premier Lig takımlarından Crystal Palace'ın da 26 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ettiği bildirildi.

TRABZONSPOR'UN BONSERVİS BEKLENTİSİ NE KADAR?

Bordo-mavili yönetimin, takımın kilit isimlerinden biri olarak gördüğü Folcarelli'nin ayrılığına kolay kolay sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Karadeniz ekibinin, olası bir transfer durumunda oyuncu için 7 ila 8 milyon Euro bandında bir bonservis geliri beklediği öne sürüldü.

SÜPER LİG OYUNCULARINA AVRUPA İLGİSİ

Son dönemde Süper Lig'de forma giyen genç ve dinamik oyuncuların Avrupa pazarındaki değeri giderek artıyor. Trabzonspor'un belirlediği yüksek bonservis bedeli, Türk kulüplerinin elindeki kilit isimleri düşük bütçelerle bırakmama stratejisinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.